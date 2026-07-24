Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn

Với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường về chất lượng và an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp sạch không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành xu hướng tất yếu. Hiện nay, với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, HTX và người dân, diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... ngày càng được nhân rộng, góp phần tạo ra nông sản chất lượng, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển nông nghiệp bền vững.

Diện tích sản xuất rau an toàn tập trung tại xã Xuân Lập.

Trước đây, cánh đồng Mạ, thôn Quang Trung, xã Hóa Quỳ chỉ sản xuất 2 vụ lúa trong năm, còn lại bỏ hoang. Năm 2020, cùng với sự đồng hành của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, xã Hóa Quỳ đã cải tạo mặt bằng, đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu, nhà kho, nhà sơ chế, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân... để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn. Bên cạnh đó, xã thành lập Tổ hợp tác với 19 thành viên để hỗ trợ nhau trong sản xuất. Với diện tích 2ha, xã định hướng cho người dân trồng các loại bắp cải, hành lá, dưa chuột... và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, như: cải tạo đất, sử dụng nguồn nước sạch, sử dụng phân bón hữu cơ, điều kiện vệ sinh thích hợp trong khi thu hoạch, đóng gói và bảo quản sản phẩm theo đúng trình tự...

Bà Phạm Thị Sơn, thành viên Tổ hợp tác chia sẻ: “Trước đây, diện tích sản xuất của gia đình bỏ hoang bởi nguồn nước tưới không thuận lợi. Sau khi được nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng, cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn về quy trình sản xuất rau an toàn thì gia đình tôi đã mạnh dạn áp dụng vào trồng các loại rau có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, diện tích rau an toàn của gia đình phát triển tốt và có đầu ra ổn định”.

Ông Nguyễn Quang Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết: “Không chỉ nâng cao thu nhập, việc phát triển vùng rau an toàn còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân; mỗi người phải nắm rõ quy trình và trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch sản xuất, quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân, mở rộng diện tích trồng các loại rau có giá trị kinh tế cao; phấn đấu hầu hết diện tích rau vụ đông đều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP”.

Trên cánh đồng sản xuất lúa tập trung xã Xuân Lập, từ năm 2022, HTX Dịch vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xuân Minh đã xây dựng vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn VietGAP, nay đã mở rộng diện tích lên 40ha và thêm 10ha theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bà Đỗ Thị Hoa, Giám đốc HTX cho biết: “Không chỉ dừng lại ở sản xuất, HTX còn chú trọng tập huấn kỹ thuật cho xã viên, từ khâu chọn giống, làm đất, gieo cấy đến thu hoạch... nhất là áp dụng nguyên tắc “5 không” trong sản xuất. Từ đó, giúp người dân vừa nâng cao kỹ thuật, vừa tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng cao, bảo vệ môi trường”. Xã viên Lê Văn Thực chia sẻ: “Trước đây, tôi quen sản xuất theo phương pháp truyền thống, khi lúa có sâu bệnh chỉ biết dùng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Giờ đây, với sự định hướng, hướng dẫn kỹ thuật của HTX, chúng tôi đã thay đổi tư duy, chú trọng sản xuất an toàn, không vứt vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên ruộng”. Bên cạnh đó, xã còn triển khai mô hình trồng lúa giảm phát thải; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình canh tác và kỹ thuật tưới phù hợp. Từ đó, mang lại một chuỗi giá trị toàn diện từ sức khỏe con người, môi trường đến lợi ích kinh tế cho bà con nông dân.

Xu hướng sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn đã và đang phát triển mạnh mẽ ở tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có 97 vùng sản xuất an toàn tập trung; hơn 220ha nhà màng, nhà lưới; 2.500ha sản xuất đạt chuẩn VietGAP; gần 20ha đạt chứng nhận hữu cơ và khoảng 5.100ha sản xuất theo hướng hữu cơ... Các sản phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng suất, chất lượng mà còn cho lợi nhuận cao hơn 20 - 30% so với canh tác theo phương pháp truyền thống.

Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách về tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân... để hỗ trợ, hình thành, phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn theo các chuỗi giá trị... Các địa phương cũng đã chủ động thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho người dân, mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, chuyển đổi số... vào sản xuất.

Thời gian tới, để mở rộng diện tích sản xuất, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp như tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng sản xuất nông sản sạch, an toàn, thân thiện với môi trường cho nông dân. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển sản xuất gắn với bảo quản, chế biến; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh phân phối hiện đại, thương mại điện tử... nhằm nâng cao giá trị nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ, tạo động lực cho người sản xuất.

Bài và ảnh: Kim Ngọc