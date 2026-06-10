Không để kiến nghị của người dân bị “bỏ quên”

Thường xuyên lắng nghe ý kiến của dân, đặt việc giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động, đang được xã Hà Trung áp dụng để thực hiện hiệu quả tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Những vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở đồng nghĩa kiến nghị của người dân không bị “bỏ quên” đã trở thành “chìa khóa” giúp địa phương giữ vững ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thúc đẩy kinh tế - xã hội bứt phá.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Trung nêu cao tinh thần trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thực hiện lịch tiếp công dân năm 2026, ngày 5/2, Chủ tịch UBND xã Hà Trung Trịnh Hồng Sơn đã có buổi tiếp công dân định kỳ. Tại buổi tiếp, bà Nguyễn Thị Cúc ở thôn Đa Quả 2 kiến nghị chính quyền địa phương chỉ đạo phòng, ban chuyên môn xác định rõ mốc giới đất ở của gia đình bà với hộ ông Nguyễn Văn Luân tại thôn Ninh Thôn, xã Hà Trung. Đồng thời, giải quyết dứt điểm việc hộ ông Luân không tạo điều kiện cho gia đình trát tường nhà đã xây phía giáp ranh.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của bà Cúc và lãnh đạo các phòng, ban liên quan tham gia buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã Hà Trung đã giao cho ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu thành lập tổ công tác phối hợp cùng cấp ủy, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, tổ hòa giải thôn Ninh Thôn làm việc với 2 gia đình để tuyên truyền, vận động và hòa giải nhằm giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Trung trích xuất bản đồ diện tích đã đo đạc để xác định rõ ranh giới đất ở giữa 2 hộ dân và đất do UBND xã quản lý. Thời gian giải quyết vụ việc thực hiện xong trước ngày 11/2/2026. Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND xã, đầu tháng 2/2026, tổ công tác đã tổ chức buổi đối thoại để hóa giải mâu thuẫn giữa 2 gia đình. Với tinh thần khách quan, công tâm, là bạn của 2 gia đình, các thành viên tham gia buổi hòa giải đã phân tích để ông Luân và bà Cúc hiểu rõ đúng sai. Từ quan niệm “trăm cái lý không bằng một tý cái tình”, các gia đình đã thông cảm cho nhau và đi đến thống nhất bỏ qua các mâu thuẫn trước đây. Đặc biệt, gia đình ông Luân đồng ý tạo điều kiện cho gia đình bà Cúc trát bức tường giáp ranh để hoàn thiện công trình nhà ở.

Vụ việc mâu thuẫn giữa gia đình bà Cúc và ông Luân không phải là cá biệt, mà chỉ là một trong nhiều “nút thắt” ở cơ sở đã được xã Hà Trung tập trung tháo gỡ thành công. Kết quả ấy minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát của chính quyền địa phương trong việc đối thoại, hóa giải triệt để các vướng mắc, bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, giữ vững sự bình yên cho các khu dân cư.

Để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, xã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật KNTC cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC”, Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7/1/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC”... Đi đôi với tuyên truyền, xã đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý các phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Với cam kết xử lý dứt điểm không để các kiến nghị, phản ánh chính đáng của người dân bị “bỏ quên” không giải quyết, chính quyền địa phương đã ban hành các văn bản để chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC. Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Hà Trung thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ ít nhất 1 ngày/tuần. Đồng thời, lập sổ theo dõi công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư và niêm yết công khai kết quả giải quyết ngay tại trụ sở UBND xã. Sự quyết liệt còn được thể hiện rõ, sau mỗi kỳ tiếp dân, xã Hà Trung đều ban hành thông báo kết luận tiếp công dân của chủ tịch UBND xã về việc chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân. Phần lớn các kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc nhóm lĩnh vực “nóng”, tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về đất đai, các vấn đề về môi trường, giao thông, thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thực hiện các thủ tục hành chính. Năm 2025 và quý I/2026, Chủ tịch UBND xã Hà Trung và cán bộ, công chức tiếp công dân đã tiếp 101 lượt, với 148 công dân. Cùng với đó, xã tiếp nhận 104 đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó có 135 đơn thuộc thẩm quyền. Từ kết quả phân loại đơn thư, xã đã giải quyết được 92 đơn/104 vụ việc; số đơn, thư còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ dẫn đến phát sinh tình hình đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân trong thời gian tới, chính quyền địa phương xác định giải pháp căn cơ là siết chặt kỷ cương, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch, tài nguyên khoáng sản, nhằm hạn chế những bức xúc của người dân dẫn đến KNTC, kiến nghị, phản ánh, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Hòa Bình