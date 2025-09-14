Khống chế đối tượng mang dao vào trụ sở công an gây rối

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 21h10' ngày 13/9/2025, tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc một đối tượng mang dao xông vào trụ sở Công an xã gây rối, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Tống Duy Lộc. Ảnh Công an cung cấp

Đối tượng được xác định là Tống Duy Lộc, sinh năm 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 13/9, Tống Duy Lộc một mình ngồi uống bia đến 21h thì ra về. Sẵn có men bia trong người và lâu nay Lộc cũng có biểu hiện bất mãn trong cuộc sống nên đã lấy dao (dạng dao phay) rồi từ nhà ở thôn Trạng Sơn, xã Hà Long đến trụ sở Công an xã với mục đích gặp ai thì chém người đó. Khi đến nơi, Lộc vừa chửi bới, vừa dùng dao phá hỏng các cửa kính phòng làm việc của Công an xã Hà Long và tấn công cán bộ trong ca trực.

Trong quá trình ngăn chặn đối tượng, đồng chí Lê Trọng Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Hà Long đã bị đối tượng dùng dao chém bị thương ở tay phải. Ngay sau đó, đồng chí Ngọc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long đã kiên quyết trấn áp, kịp thời khống chế, tước bỏ hung khí, bắt giữ đối tượng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hà Long đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, đồng thời phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết có liên quan chứng cứ, đồng thời bàn giao đối tượng Tống Duy Lộc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương