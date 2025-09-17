Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Đức (tức “Đức bê đê”)

Tuyết Hạnh - Văn Lộc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 17/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê"), sinh năm 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê")

Ngày 17/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê"), sinh năm 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Đức (tức Đức bê đê)

Trước đó, ngày 23/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bắt quả tang 03 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (cũ). Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu. Liên quan đến vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 14 đối tượng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Phạm Văn Đức (tức “Đức bê đê”) là đối tượng cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cùng số tàu thuyền làm thuê khai thác khoáng sản (cát) trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25 tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tuyết Hạnh - Văn Lộc

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Đức #Huyện Thọ Xuân #Cơ quan cảnh sát điều tra #đối tượng #Bắt tạm giam #Khai thác khoáng sản #Khai thác cát trái phép #xã Xuân Thiên #phường Hạc Thành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xác định được tầm quan trọng và tính cấp bách trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long