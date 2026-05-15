Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ lợn nhiễm bệnh tả châu Phi bán ra thị trường

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, sinh năm 1990, trú tại xã Thọ Bình; Lê Văn Lam, sinh năm 1993, trú tại xã Thọ Phú và Lê Văn Hợi, sinh năm 1983, trú tại xã Thọ Xuân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về 1 cơ sở giết mổ trên địa bàn xã Thọ Phú mua, nhốt lợn mắc bệnh dịch tả để giết mổ bán ra thị trường.

Vào cuộc kiểm tra, công an xác định số lợn bệnh tại cơ sở này được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Lê Văn Lam đã thu mua lợn bệnh từ Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn nhiều xã lân cận để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng các đối tượng đã mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Qua đấu tranh xác định, số lợn trên được Đáng mua từ nhà Lê Văn Hợi. Từ ngày 26/4, đàn lợn của gia đình ông Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh.

Mặc dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Đáng. Hám lợi, Đáng đã mua toàn bộ 26 con lợn bệnh về bán lại cho các cơ sở giết mổ.

Kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn xác định các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi".

Hiện, vụ án đang được Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

