Khơi thông “điểm nghẽn” từ cấp xã

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài đã phát đi thông điệp rất rõ về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thực tiễn cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ không chỉ do vướng mắc về cơ chế, chính sách mà còn xuất phát từ sự thiếu quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và phối hợp thực hiện ở cơ sở.

Đường dẫn lên cầu Ngọc Lẫm 2 được thi công sau nhiều tháng chờ đợi mặt bằng. Ảnh: Hữu Đại

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Lẫm 2 (thuộc địa bàn xã Trường Văn) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 21/4/2022, với tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng. Công trình gồm cầu và tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 2,5km, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối liên xã, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong giai đoạn 2022-2024. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là vướng mắc trong công tác GPMB, tiến độ bị kéo dài. Ngày 6/12/2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026.

Tại cuộc kiểm tra thực địa vào ngày 20/4/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, dự án này vẫn gần như “dậm chân tại chỗ” do vướng khâu GPMB đường dẫn hai đầu cầu. Chỉ sau khi có chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, xã Trường Văn cùng chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa mới tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành di dời 13/13 hộ dân, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trong ngày 10/5/2026.

Hệ quả của sự chậm trễ không chỉ là tiến độ dự án bị kéo dài mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Hằng ngày, người dân vẫn phải lưu thông qua cầu Ngọc Lẫm 1 đã xuống cấp, mặt cầu nhỏ hẹp, lan can nhiều vị trí hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; trong khi cây cầu mới đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể phát huy hiệu quả vì đường dẫn chưa được thi công xong. Ngoài ra, nếu dự án cầu Ngọc Lẫm 2 không hoàn thành trước 31/12/2026, việc giải ngân nguồn vốn cho dự án này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể đứng trước nguy cơ bị thu hồi vốn.

Hiện nhà thầu đang triển khai xử lý nền đất yếu. Theo chủ đầu tư, dự kiến đến khoảng tháng 1/2027 mới hoàn thành giai đoạn chờ lún để tiếp tục thi công mặt đường. Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phù hợp, tranh thủ tối đa thời gian để đưa cầu vào khai thác trong tháng 12/2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Từ dự án cầu Ngọc Lẫm 2 cho thấy, chỉ một “nút thắt” trong công tác GPMB cũng có thể làm đình trệ cả công trình hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói là, nếu chính quyền địa phương chủ động hơn trong tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân và xử lý kịp thời những vướng mắc ngay từ đầu thì việc GPMB có thể đã không kéo dài đến mức phải chờ sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo tỉnh.

Mới đây, ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu: “Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo chính quyền, các cơ quan, đơn vị trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn; tập trung rà soát, xác minh chính xác nguồn gốc đất, quá trình quản lý, sử dụng đất, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư, giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã phải được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền phải khẩn trương tổng hợp, báo cáo rõ nội dung vướng mắc, nguyên nhân, căn cứ pháp lý, đề xuất phương án xử lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh, để hồ sơ kéo dài, phát sinh khiếu kiện, làm chậm tiến độ xử lý dự án. Địa phương nào để chậm trễ, phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp do thiếu trách nhiệm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Thông điệp từ Chỉ thị số 08 cũng như thực tiễn từ các dự án trên địa bàn tỉnh đã rất rõ: cấp xã không chỉ là đơn vị phối hợp thực hiện mà phải là lực lượng tiên phong trong tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Khi người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khi từng vướng mắc được nhận diện sớm và xử lý ngay từ địa bàn, khó khăn, vướng mắc của các dự án sẽ được tháo gỡ, nguồn lực đầu tư được khơi thông và phát huy hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền.

Hữu Đại