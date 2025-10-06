Khôi phục cấp điện cho gần 800 nghìn khách hàng ảnh hưởng bởi bão

Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục sự cố do bão số 10 gây ra, đến sáng 6/10, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã cơ bản hoàn thành công tác khôi phục cấp điện trên toàn địa bàn.

Đơn vị đã đưa vào vận hành trở lại 7 trạm biến áp 110kV, 11 đường dây 110kV, khôi phục cấp điện cho 6.520 trạm biến áp phân phối và 147 lộ trung thế, bảo đảm đưa dòng điện trở lại cho hơn 794 nghìn khách hàng.

Trong những ngày qua, PC Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và vật tư để xử lý hàng nghìn điểm sự cố trên lưới điện trung - hạ thế. Nhiều đội công tác đã băng rừng, vượt suối, di chuyển bằng xuồng máy để tiếp cận khu vực bị chia cắt, đảm bảo khôi phục cấp điện sớm nhất cho các khu dân cư, bệnh viện, trạm bơm tiêu úng và các cơ sở thiết yếu.

Đến sáng 6/10, toàn tỉnh còn khoảng 100 khách hàng ở vùng sâu, vùng bị chia cắt chưa được cấp điện trở lại. Các đơn vị đang tiếp tục ứng trực, xử lý, dự kiến hoàn thành ngay khi thời tiết cho phép.

Trước đó, chiều tối 5/10, PC Thanh Hóa đã tổ chức họp khẩn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới). Công ty yêu cầu Điện lực các khu vực rà soát phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng; chủ động cắt điện khu vực có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của thời tiết.

