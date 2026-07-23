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Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động thuộc chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động thuộc chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Ban Tổ chức chương trình và các tình nguyện viên đã dâng hương, dâng hoa, viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Các tình nguyện viên thắp hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã quên thân mình hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Hóa, Chi nhánh Lam Sơn tặng quà cho 40 bệnh nhân nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các bệnh nhi là 24 triệu đồng.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi Nhánh Thanh Hóa, Chi nhánh Lam Sơn tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Đây là những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Khởi động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026

Lễ phát động chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ XIV, năm 2026 và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, tiếp nhận máu của tình nguyện viên sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B vào ngày 24/7. Chương trình đặt ra mục tiêu tiếp nhận trên 1.500 đơn vị máu an toàn với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Tuấn Anh

Từ khóa:

#Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #Chương trình #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #hành trình đỏ #các Anh hùng liệt sĩ #Người hiến máu tiêu biểu #Hiến máu tình nguyện #Ngân hàng thương mại #Hoàn cảnh khó khăn #Hàm Rồng

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