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Khởi công 2 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Hữu Đại
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28/8, UBND phường Hàm Rồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Khởi công 2 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sáng 28/8, UBND phường Hàm Rồng tổ chức Lễ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Khởi công 2 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Hai khu tái định cư được triển khai tại khu vực phường Đông Cương (cũ) và phường Thiệu Dương (cũ), với tổng diện tích gần 15 ha. Trong đó, khu tái định cư tại phường Đông Cương (cũ) có diện tích 7,88 ha; khu tái định cư tại phường Thiệu Dương (cũ) có diện tích 7,05 ha.

Các dự án nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Khởi công 2 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lãnh đạo UBND phường Hàm Rồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Đông

Theo thiết kế, các khu tái định cư sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường giao thông; vỉa hè, cây xanh và khuôn viên công cộng; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; cấp nước sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy; trạm biến áp, đường dây trung thế; hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu sáng.

Khởi công 2 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Máy móc được huy động phục vụ công tác thi công. Ảnh: Hoàng Đông

Việc đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư không chỉ đáp ứng yêu cầu bố trí nơi ở mới cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo kế hoạch, 2 dự án được triển khai từ ngày 28/8; dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Sau khi hoàn thành, các khu tái định cư sẽ đáp ứng nhu cầu về nơi ở của người dân, góp phần phục vụ hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Hữu Đại

Từ khóa:

#khu tái định cư #Đường sắt tốc độ cao #Dự án #Giải phóng mặt bằng #Phục vụ #Khởi công #phường Hàm Rồng #Đẩy nhanh tiến độ #Phòng cháy chữa cháy #Triển khai

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