Nỗ lực bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở đất, đá

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, tại các xã miền núi Thanh Hóa xảy ra nhiều điểm sạt trượt đất, đá, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản và đời sống của người dân. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đang khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra.

Trong sáng 17/9, trên địa bàn xã Linh Sơn xảy ra 2 vụ sạt trượt đất đá, ảnh hưởng đến 6 hộ dân. Tính từ ngày 13 đến 17/9, toàn xã đã ghi nhận 31 điểm sạt trượt, ảnh hưởng đến hơn 30 hộ dân.

Mưa lớn kéo dài khiến đất, đá tại các khu vực đồi núi tiếp tục có nguy cơ sạt trượt. Ngay sau khi xảy ra các sự cố, xã Linh Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khẩn trương xử lý các vị trí sạt trượt; đồng thời chủ động xây dựng phương án sơ tán các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm.

Ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó. Những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm sẽ được di dời kịp thời khi cần thiết”.

Sạt lở làm hư hỏng hoàn toàn công trình phụ của gia đình anh Trần Đình Từ.

Tại xã Ngọc Lặc, gần 100m3 đất, đá từ khu vực phía sau nhà dân tràn xuống, làm hư hỏng hoàn toàn công trình phụ của gia đình anh Trần Đình Từ, ở thôn Quang Hưng, đồng thời ảnh hưởng đến hộ dân liền kề.

Ngay khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng của xã đã có mặt hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, huy động máy móc khẩn trương xử lý đất, đá, giảm nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Theo thống kê, từ ngày 13/9 đến nay, trên địa bàn xã Ngọc Lặc xảy ra 4 vụ sạt trượt đất, đá, ảnh hưởng đến hơn 12 hộ dân. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, địa phương đã tổ chức di chuyển hơn 40 người đến nơi an toàn.

Anh Trần Đình Từ, xã Ngọc Lặc, cho biết: “Khoảng 6 giờ sáng, sau một tiếng nổ lớn, đất đá từ phía sau núi tràn xuống khu vực nhà. Rất may xã đã kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản và thuê máy xúc xử lý đất đá”.

Chia sẻ về những nỗ lực từ phía chính quyền, ông Hà Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc, cho biết: “Địa phương đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực có nguy cơ sạt lở; dựng barie, tăng cường cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”.

Chính quyền các địa phương nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở.

Tính đến 15 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 163 hộ, với 656 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, đá. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển đến nơi ở an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Tuy nhiên, theo dự báo, mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã ở mức cao, gần hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình trên, các địa phương khu vực miền núi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai phương án di dời người dân khi cần thiết.

Cùng với đó, công tác cảnh báo, tuyên truyền được tăng cường nhằm nâng cao ý thức phòng tránh của người dân, tuyệt đối không chủ quan, chủ động rời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi được chính quyền khuyến cáo.

Trịnh Tuấn Anh