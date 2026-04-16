Khoảng 10.000 học sinh, sinh viên sẽ tham gia Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia

Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 8 năm 2026 (SV_STARTUP) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 17-19/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Thiết bị phục hồi chức năng cho người hạn chế vận động và sau tai biến - một đề tài khởi nghiệp của học sinh. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Đây là hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Ngày hội nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên; thúc đẩy hình thành văn hóa khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kết nối giữa nhà trường, người học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong toàn ngành giáo dục.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” được phê duyệt theo Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ với định hướng “làm thật-thi thật," chuyển từ “phong trào” sang “hiệu quả,” lấy sản phẩm thật, thử nghiệm thật, hợp tác thật và tác động thật làm thước đo trong tổ chức và đánh giá các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp.

Ngày hội năm nay dự kiến thu hút khoảng 10.000 học sinh, sinh viên tham dự, theo dõi; khoảng 50 doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia, cố vấn tham gia các hoạt động chuyên môn và kết nối.

Theo dự kiến, Ngày hội sẽ khai mạc lúc 8 giờ ngày 18/4 và bế mạc lúc 14 giờ ngày 19/4 tại Học viện Ngân hàng.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức hoạt động tư vấn chuyên sâu và kết nối đầu tư giữa đội dự thi, dự án của học sinh sinh viên với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia/cố vấn; vòng Chung kết Cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 8; hội nghị tuyên truyền, phổ biến và phát động triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; diễn đàn “Khởi nghiệp từ trường học giai đoạn 2026-2035: Cơ hội-nguồn lực-hành động."

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 8-năm 2026 được phát động từ tháng 12/2025. Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục phổ thông.

Cuộc thi được triển khai từ cấp cơ sở, cấp địa phương đến vòng bán kết và vòng chung kết. Tại các vòng loại, các đơn vị, địa phương tập trung đánh giá tính thực chất của dự án. Các dự án tham dự vòng Bán kết được lựa chọn từ cấp cơ sở, địa phương phải bảo đảm điều kiện hồ sơ theo quy định; các đơn vị, nhóm dự án chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và kết quả xét chọn.

Các dự án năm nay thuộc 5 lĩnh vực: công nghiệp, chế tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), STEM; Nông nghiệp, môi trường, năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, tài chính; y tế, sức khỏe, đời sống; kinh doanh tạo tác động xã hội.

Với định hướng “làm thật-thi thật," Ban Tổ chức ưu tiên các dự án có sản phẩm mẫu, kết quả thử nghiệm, phản hồi của người dùng hoặc đối tác, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu triển khai; hạn chế cách làm chỉ tập trung vào trình bày. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng yêu cầu tăng tính nhất quán giữa hồ sơ, minh chứng và thuyết trình; đề cao vai trò thực chất của các thành viên dự án.

Theo báo cáo của các cơ sở giáo dục, địa phương, năm học 2025-2026 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được lan tỏa, thu hút và đạt được những kết quả nhất định. Tại các cơ sở giáo dục, năm học 2025-2026 có khoảng 8.000-8.500 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút gần 5 triệu lượt học sinh, sinh viên tham gia.

Trong năm học này, trên 20.000 dự án, ý tưởng được hỗ trợ, ươm tạo, trong đó, có trên 5.000 dự án có kết quả đầu ra (thử nghiệm, hợp tác, giải thưởng, doanh thu)./.

Theo TTXVN