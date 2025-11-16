Khoa Xây dựng Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng 15/11/2025, Khoa Xây dựng Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Khoa trong nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Khoa Xây dựng Đảng và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Chương trình văn nghệ đặc sắc mở đầu lễ kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm, về phía đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; TS. Trương Công Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện; lãnh đạo các vụ, viện, đơn vị chức năng và Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: PGS, TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Lưu Văn Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện cùng các thầy, cô nguyên là lãnh đạo Học viện qua nhiều thời kỳ.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, TP. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Khánh Hòa...; các trường chính trị tỉnh, thành phố; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Khoa Xây dựng Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ tại buổi Lễ.

Trong không khí trang trọng của buổi Lễ, PGS, TS. Trần Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng đã đọc Diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của Khoa. Từ khi được tách ra từ Khoa Lịch sử Đảng của Trường Tuyên huấn Trung ương năm 1975 đến nay, với nỗ lực bền bỉ của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, Khoa Xây dựng Đảng đã khẳng định vị thế là khoa trọng điểm, mũi nhọn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba (2005), Huân chương Lao động hạng Nhì (2015).

Đặc biệt, ghi nhận những thành tích của Khoa, vào dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập, Khoa vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và nghiên cứu sinh của Khoa trong suốt nửa thế kỷ qua.

Khoa đã đào tạo trên 10.000 sinh viên đại học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, tham gia đào tạo hàng chục nghìn sinh viên các ngành, chuyên ngành khác của Học viện; đào tạo hàng nghìn học viên cao học, hàng trăm nghiên cứu sinh cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước. Khoa luôn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học với quyết tâm giữ vững vị thế là khoa trọng điểm, mũi nhọn của Học viện. “Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa Xây dựng Đảng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới trong đào tạo lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới” - PGS, TS. Trần Thị Hương nhấn mạnh.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Khoa Xây dựng Đảng.

Phát biểu chúc mừng, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn khẳng định vai trò tiên phong của Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Học viện chuyên ngành thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và là trường đại học trong hệ thống các trường đại học của đất nước. Đồng chí cũng chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của Khoa, trong đó nhấn mạnh, Khoa cần quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như những định hướng của đồng chí GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương để vận dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu ; không ngừng đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới ; tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trẻ có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần cống hiến.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: “50 năm là một mốc son chói lọi, là niềm tự hào của khoa Xây dựng Đảng thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Xây dựng Đảng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân để tiếp tục vươn mình phát triển lên tầm cao mới”.

PGS, TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi Lễ, đại biểu được theo dõi phim tài liệu “Khoa Xây dựng Đảng - 50 năm xây dựng và phát triển”, lắng nghe phát biểu và chia sẻ của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa.

Không khí xúc động, ấm áp lan tỏa khi các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Khoa Xây dựng Đảng trao tặng những bó hoa tươi thắm tới lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các thế hệ lãnh đạo Khoa Xây dựng Đảng qua các thời kỳ, thể hiện tinh thần “tôn sư trọng đạo”, tình nghĩa thầy trò sâu nặng.

Đại diện các thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Khoa Xây dựng Đảng tặng hoa tri ân lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.