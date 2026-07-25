Kho báu di sản - động lực bứt phá du lịch xứ Thanh

Thanh Hóa sở hữu hệ thống danh lam thắng cảnh phong phú, trải dài từ miền biển, đồng bằng đến miền núi. Khi những giá trị tự nhiên và văn hóa được kết nối thành sản phẩm du lịch, “kho báu” di sản ấy không chỉ tạo sức hút cho điểm đến mà còn mở ra dư địa lớn để du lịch xứ Thanh bứt phá.

Học sinh tham quan, trải nghiệm tại Đồi C4, phường Hàm Rồng.

Bản hòa ca giữa lịch sử và tâm linh

Quần thể danh lam thắng cảnh - di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng từ lâu đã thu hút du khách nhờ sự kết hợp hoàn mỹ giữa cảnh quan kỳ vĩ và hệ thống di tích dày đặc. Tại đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những chứng nhân lịch sử như cầu Hàm Rồng, Đồi Quyết Thắng mà còn tìm thấy sự tĩnh lặng tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng hay không gian tri ân tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, Đồi C4 vẫn vẹn nguyên dấu ấn hào hùng của một thời quân và dân ta dệt nên lưới lửa bảo vệ cầu Hàm Rồng. Để tạo dấu ấn khác biệt, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” cho các hoạt động giáo dục truyền thống, lễ kết nạp Đảng và các cuộc thi thuyết trình về di tích, giúp thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử qua những trải nghiệm thực tế.

Nếu cầu Hàm Rồng mang đến những cảm xúc sử thi thì làng cổ Đông Sơn lại níu chân du khách bằng nét thanh bình của một làng quê Việt thuần khiết. Đi dọc những ngõ nhỏ mang tên Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, du khách như lạc bước vào quá khứ với những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi. Điểm nhấn tiêu biểu nhất là ngôi nhà của gia đình ông Lương Trọng Duệ, một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh có tuổi đời hơn 200 năm. Với 5 gian xây dựng theo lối truyền thống, nơi đây vẫn lưu giữ những hiện vật quý giá từ đồ đá, đồ đồng đến gốm sứ qua các thời kỳ, tạo nên một không gian trải nghiệm văn hóa sống động và đầy hoài niệm.

Những hiện vật thời xa xưa được lưu giữ trong ngôi nhà cổ của gia đình ông Lương Trọng Duệ.

Ở khu vực miền núi, danh thắng Cửa Hà (xã Cẩm Thủy) từ lâu đã nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên “sơn kỳ thủy tú” với dãy núi đá cao, vách dựng đứng, đỉnh núi có những mỏm nhấp nhô, nên thơ soi mình trong chiếc gương trong xanh của dòng sông Mã. Bám dọc chân núi phía hữu ngạn có một ghềnh đá chìa ra khỏi mặt sông, tương đối bằng phẳng, cảnh “sơn kỳ thủy tú” nơi đây từ xưa đã được các bậc tao nhân mặc khách đến chiêm ngưỡng, ngợi ca. Theo sử liệu, Cửa Hà từng là bến giao thương quan trọng trên sông Mã từ thế kỷ XIX. Năm 2015, bến Cửa Hà được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Từ lợi thế cảnh quan và giá trị lịch sử, địa phương đang phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, tâm linh và trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế cho người dân.

Chiến lược biến "tài nguyên" thành "thương hiệu"

Sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh còn nằm ở sự đa dạng của địa hình với núi non trùng điệp và mạng lưới sông suối dày đặc. Từ vẻ đẹp hoang sơ của danh thắng Cửa Hà, sự kỳ thú của Kim Sơn đến huyền thoại về Hòn Trống Mái, mỗi địa danh đều ẩn chứa những câu chuyện văn hóa đặc sắc riêng mang đậm dấu ấn của từng địa phương. Những “kho báu” này chính là nền tảng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm và nghỉ dưỡng đầy tiềm năng.

Ông Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, khẳng định: Hệ thống danh thắng chính là “nguồn tài nguyên" dồi dào để phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, ngành du lịch tỉnh đang tập trung vào các giải pháp trọng tâm, đó là đầu tư hạ tầng và nhân lực, xây dựng cơ sở dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Chú trọng kết nối các tour, tuyến du lịch để hình thành các hành trình liên kết danh thắng với di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, là huy động nguồn vốn đầu tư và đóng góp của Nhân dân để tôn tạo, phát huy giá trị di sản, quảng bá đưa hình ảnh thiên nhiên và con người xứ Thanh đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Khi mỗi danh thắng được đánh thức bằng những sản phẩm du lịch đặc sắc và những trải nghiệm khác biệt, “kho báu” di sản của xứ Thanh sẽ không chỉ là niềm tự hào văn hóa mà còn trở thành động lực quan trọng để du lịch phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt