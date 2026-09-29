Khi phong trào thi đua đi vào đời sống của người dân

Bằng nhiều việc làm thiết thực, sáng tạo, bám sát thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã Quảng Chính đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Không chỉ dừng lại ở các đợt phát động mà đây là những việc làm thường xuyên gắn với đời sống hàng ngày của từng người dân trong mỗi khu dân cư.

Thực hiện các phong trào thi đua, người dân các thôn ở xã Quảng Chính tích cực dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đến thôn Quảng Trường những ngày này, chúng tôi ấn tượng bởi những con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, hai bên đường là những hàng rào xanh, tuyến đường hoa được người dân chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận. Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng trải dài khắp các tuyến đường, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự mà còn làm cho diện mạo quê hương thêm khang trang.

Bà Lê Thị Yên, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quảng Trường, cho biết: "Với địa bàn rộng, dân số đông, vì vậy để tạo được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, giải pháp quan trọng là ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể tổ chức họp, lấy ý kiến và thống nhất trong Nhân dân trước khi tổ chức thực hiện. Những nội dung đưa ra bàn bạc phải sát với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hàng ngày của người dân, như: giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên, tham gia các hoạt động an sinh xã hội”.

Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt nên đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Đến nay, 100% hộ dân trong thôn có thùng chứa rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn. Bà con đóng góp ngày công trồng 5km đường hoa, cây cảnh tại các tuyến đường và thực hiện tổng vệ sinh môi trường vào cuối tuần tại các cụm dân cư. Đồng thời, các mô hình do các đoàn thể triển khai cũng được người dân tích cực thực hiện, như: trồng và chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh tại cụm dân cư, duy trì câu lạc bộ gia đình "5 không, 3 sạch” và “5 có, 3 sạch”..., góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Chính Nguyễn Đức Khoa, những kết quả trên có được từ sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ cùng các thành viên luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đề xuất những nguyện vọng chính đáng đến cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương đã được Nhân dân tích cực thực hiện.

Nổi bật, MTTQ cùng các thành viên tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình thuộc phạm vi ảnh hưởng của Dự án: “Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ giáp Quốc lộ 1A đến đê sông Hoàng”; đồng thời xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại 10/10 thôn.

Điều đáng ghi nhận là từ các phong trào, nhiều mô hình, cách làm phù hợp với thực tế đã được các đoàn thể triển khai, thực hiện và tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, như: Hội LHPN xã thực hiện các mô hình “Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, trong 9 tháng hội đã vận động trên 2.000 hội viên ra quân tổng vệ sinh làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm trong các ngày cuối tuần; trao 25 suất quà cho trẻ mồ côi, khó khăn đầu năm học mới từ công tác xã hội hóa và ngôi nhà thu gom phế liệu.

Hội nông dân phát động 10/10 chi hội tham gia nạo vét kênh mương, cắt tỉa hàng rào xanh; thu gom, vận chuyển vỏ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng theo quy định. Đoàn thanh niên thành lập 10 tổ thanh niên tình nguyện xung kích cố định tại 10 nhà văn hóa thôn và 2 tổ lưu động hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, tài khoản an sinh xã hội và sổ y tế điện tử...

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được Ủy ban MTTQ cùng các thành viên xã Quảng Chính triển khai hiệu quả. Từ “Quỹ vì người nghèo” và huy động nguồn lực xã hội hóa, MTTQ xã đã hỗ trợ xây dựng được 32 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo... tiếp thêm nguồn lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu