Khi học nghề là lựa chọn chủ động của người trẻ

Ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động lựa chọn học nghề như một hướng đi thực tế với mong muốn sớm có kỹ năng, tay nghề vững vàng để tham gia vào thị trường lao động.

Em Lê Vân Anh giao tiếp với giáo viên trong giờ học tiếng tại Công ty CP Nhân lực hợp tác quốc tế VINACO.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Lê Vân Anh, sinh năm 2007 ở xã Cẩm Quý quyết định tìm kiếm cơ hội du học Đài Loan. Vân Anh chia sẻ: “Em bắt đầu học tiếng từ tháng 3/2026 tại Công ty CP Nhân lực hợp tác quốc tế VINACO, phường Hạc Thành và đã thi đậu chứng chỉ TOCFL. Dự kiến em sẽ sang Đài Loan học tập chuyên ngành Marketing vào tháng 9 tới. Vì lựa chọn chương trình học bổng nhưng vẫn được phép làm thêm, nên em dự định sẽ vừa đi học, vừa đi làm để có thêm kinh phí trang trải việc học, trau dồi thêm ngoại ngữ và tích lũy thêm vốn sống”.

“Em yêu thích tiếng Trung và mong muốn có môi trường học tập năng động, hiện đại để có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân” – Vân Anh chia sẻ thêm.

Cũng giống như Vân Anh, 2 anh em người dân tộc Mông ở bản Mùa Xuân, xã Xuân Thủy là Thao Văn Minh, sinh năm 2003 và Thao Hải Long sinh năm 2004 cũng quyết định đi xuất khẩu lao động tại Rumania. Anh Thao Văn Công, bố của Minh và Long chia sẻ: “Các con có nguyện vọng đi học nghề để kiếm tiền nên gia đình cũng đồng ý, tôn trọng nguyện vọng. Dự kiến sau khi đậu phỏng vấn, trong tháng 7 các con sẽ bay sang Rumania học nghề và làm việc với mức lương dự kiến gần 30 triệu đồng/người/tháng”.

Minh và Long cũng chính là những người trẻ đầu tiên ở bản Mùa Xuân, xã Xuân Thủy rời khỏi bản làng, đi xuất khẩu lao động để tìm cơ hội mới.

Thế hệ trẻ ngày nay đang bước vào thị trường lao động với tư duy thực tế hơn. Họ không còn xem học nghề là lựa chọn “thứ yếu”, nhiều người trẻ sau tốt nghiệp THPT đã chủ động tìm học các ngành kỹ thuật, cơ khí, hàn, điện, sửa chữa ô tô, may mặc... để có nghề trong tay.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, xã Nga Sơn cho biết: “Hiện nay, các em học sinh không còn chọn nghề theo cảm tính. Nhiều em đã biết tính toán chi phí học tập, thời gian đào tạo và thu nhập sau khi tốt nghiệp, đi làm. Học nghề là hướng đi được nhiều học sinh chủ động lựa chọn để sớm có nghề nghiệp, tiết kiệm thời gian, chi phí học tập".

Tại Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, nhà trường thực hiện mô hình đào tạo song song văn hóa THPT và trung cấp nghề để học sinh vừa tham gia thị trường lao động vừa tiếp tục học nâng cao trình độ.

Em Nguyễn Huỳnh Kim Giàu, học sinh lớp văn hóa 11G, lớp nghề May thời trang 1-K16, Trường Trung cấp nghề Nga Sơn, cho biết: “Em đã chủ động tìm hiểu nghề may thời trang và quyết định vừa học văn hóa để lấy bằng THPT vừa theo đuổi niềm đam mê thời trang. May mắn, em được gia đình ủng hộ và tạo mọi điều kiện. Trong quá trình học, nhà trường cũng thường xuyên liên kết với các doanh nghiệp để học viên được đến thực tập, giúp nâng cao năng lực thực hành, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp”.

Khi được định hướng đúng, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và cơ hội việc làm, giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Bài và ảnh: Linh Hương