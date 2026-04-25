Khi cấp xã làm chủ đầu tư các dự án lớn

Năm 2026, phường Trúc Lâm được giao làm chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án lớn, với diện tích đất đăng ký thu hồi phục vụ dự án là 152,72ha. Đảm bảo hết năm 2026 hoàn thành mục tiêu GPMB như cam kết, phường đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Mặt bằng xây dựng khu TĐC đường sắt cao tốc Bắc - Nam, phường Trúc Lâm đã thi công đạt 72% khối lượng thực hiện.

Thời điểm này, dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) phục vụ GPMB tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn phường đang được các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công - ông Nguyễn Khắc Duy, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Duy, cho biết: “Ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Sau gần 4 tháng kể từ ngày khởi công (31/1/2026), dự án khu TĐC đã thi công với khối lượng đạt khoảng 72%. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý nước mưa, nước thải, sau đó tiến hành rải đá bây, thảm nhựa, bó lát vỉa hè, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Đơn vị phấn đấu sẽ hoàn thành, bàn giao mặt bằng xây dựng khu TĐC vào tháng 6/2026 như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư".

Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn phường Trúc Lâm có chiều dài khoảng 11km với diện tích đất thu hồi phục vụ dự án 83,97ha, với 53 hộ phải chuyển vào khu TĐC và gần 450 ngôi mộ phải di dời. Phục vụ cho công tác GPMB, phường Trúc Lâm đã quy hoạch mặt bằng 1 khu TĐC diện tích 2,3ha, tổng mức đầu tư 24,5 tỷ đồng và 1 khu nghĩa trang Nhân dân diện tích 1,26ha, tổng mức đầu tư 5,32 tỷ đồng. Hiện mặt bằng xây dựng khu TĐC đã hoàn thành xong việc chi trả bồi thường GPMB cho 26 hộ và 1 tổ chức (UBND phường), với tổng kinh phí hơn 3,555 tỷ đồng. Việc xây dựng khu TĐC đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Khu Công nghiệp Đồng Vàng - Khu Kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 18/3/2022, với diện tích đất phải thu hồi GPMB phục vụ dự án tại xã Tùng Lâm và xã Phú Lâm (cũ) nay là phường Trúc Lâm với diện tích 331,2ha. Trong đó, đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 303,38ha; đất của UBND xã quản lý là 8,94ha và của tổ chức kinh tế là 18,88ha. Dự án này đã thực hiện công tác GPMB được 240,1ha/331,2ha với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 83,02 tỷ đồng. Diện tích còn lại chưa thực hiện GPMB (91,1ha), có 25ha nằm trong kế hoạch sẽ thực hiện GPMB trong năm 2026. Diện tích này đang được phường tập trung hoàn thiện các bước như ra thông báo thu hồi đất, tiến hành đo đạc, kiểm đếm... thực hiện việc chi trả bồi thường GPMB.

Năm 2026, phường Trúc Lâm được giao làm chủ đầu tư, thực hiện GPMB 15 dự án với diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 152,72ha. Ông Nguyễn Văn Sự, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Để hoàn thành GPMB, phường đối mặt với nhiều khó khăn khi đội ngũ cán bộ thực hiện công tác GPMB thiếu, năng lực còn hạn chế. Để đảm bảo tiến độ GPMB, phường đã thành lập hội đồng bồi thường, GPMB và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời ký hợp đồng với Phòng Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nghi Sơn hỗ trợ GPMB. Bên cạnh đó, huy động 50% cán bộ Phòng Kinh tế, cán bộ khối Đảng, MTTQ hỗ trợ GPMB... Bằng cách làm này, đến nay công tác GPMB đã được phường thực hiện là 22,12ha/152,75ha, đạt gần 14,5%".

Bài và ảnh: Minh Lý