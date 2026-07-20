Khát vọng kiến tạo “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”

Những danh hiệu vừa được trao tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam - VITA Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của các điểm đến được vinh danh, mà đó còn là sự ghi nhận những nỗ lực của du lịch Thanh Hóa trong giai đoạn mới. Đó là hành trình vượt ra khỏi khuôn khổ của một điểm đến hướng tới khát vọng kiến tạo “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được trao danh hiệu “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống” tại VITA Awards 2026.

Tại mùa giải đầu tiên được tổ chức này, Làng du lịch Yên Trung được xướng tên ở hạng mục “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu”, Sầm Sơn được vinh danh là “Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu” và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được trao danh hiệu “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”. Nếu như Sầm Sơn đại diện cho sức hút của du lịch nghỉ dưỡng biển, Làng du lịch Yên Trung là biểu tượng của du lịch cộng đồng gắn với đời sống nông thôn, thì di tích lịch sử Lam Kinh lại khẳng định giá trị của điểm đến văn hóa - lịch sử. Ba điểm đến, ba sắc thái khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: khả năng tạo dựng trải nghiệm đặc sắc riêng cho du khách.

Giám đốc điều hành Làng du lịch Yên Trung, Nguyễn Chiến Thắng chia sẻ: “Du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm, những giá trị văn hóa và cảm xúc chân thật trong mỗi hành trình. Đây cũng là cơ hội để Làng du lịch Yên Trung phát huy lợi thế riêng, tạo nên những “mảnh ghép” khác biệt trong bức tranh du lịch chung của tỉnh. Danh hiệu hôm nay là động lực để làng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các sản phẩm trải nghiệm đặc trưng nhằm mang đến cho du khách những cảm nhận chân thực về văn hóa và con người xứ Thanh”.

Việc phát triển đa dạng sản phẩm gắn với lợi thế từng điểm đến cũng chính là hướng đi mà du lịch Thanh Hóa đang theo đuổi trong những năm gần đây. Cùng với khai thác sản phẩm du lịch biển, tỉnh đang từng bước mở rộng không gian du lịch, phát triển đa dạng các điểm đến sinh thái, văn hóa lịch sử - tâm linh, cộng đồng và nghỉ dưỡng cao cấp. Mục tiêu là cùng với tăng trưởng về lượng khách là kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu và đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn du khách suốt bốn mùa trong năm.

Nhìn vào kết quả 6 tháng đầu năm 2026 có thể thấy rõ những chuyển động tích cực ấy. Toàn tỉnh đón khoảng 9,95 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu du lịch ước đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách, cho thấy chất lượng khai thác dịch vụ du lịch đang từng bước được nâng lên. Những con số này không chỉ phản ánh sức hút của các khu du lịch biển trong mùa cao điểm mà còn cho thấy hiệu quả từ quá trình đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và làm mới trải nghiệm.

Cùng với phát triển sản phẩm, chất lượng điểm đến đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Các địa phương, doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường; hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong các dịp cao điểm. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin và thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn. Ngoài ra, hoạt động xúc tiến, quảng bá trên các nền tảng số ngày càng được đẩy mạnh; nhiều doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ trong quản lý, cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Đặc biệt, việc mở rộng liên kết với các trung tâm du lịch lớn, tăng cường hợp tác quảng bá và xây dựng tour, tuyến liên vùng đã, đang góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Thanh Hóa với du khách trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vương Thị Hải Yến cho biết: “Phát triển du lịch trong tình hình mới, bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ và chiều sâu trải nghiệm sẽ trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Du lịch Thanh Hóa đang sở hữu đầy đủ điều kiện để phát huy lợi thế ấy: từ hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp cho đến những làng quê, bản làng còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống. Tỉnh sẽ tiếp tục phát triển đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết với các trọng điểm du lịch trong nước. Mục tiêu là cùng với tăng trưởng lượng khách, du lịch Thanh Hóa hướng tới chất lượng, chuyên nghiệp và bền vững”.

Những danh hiệu tại VITA Awards 2026 chưa phải là đích đến, đó là những dấu mốc ghi nhận nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới. Trên hành trình ấy, khát vọng kiến tạo “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” chính là quyết tâm đưa mỗi mùa trong năm đều trở thành một lời mời gọi hấp dẫn đối với du khách muôn phương.

Bài và ảnh: Hoài Anh