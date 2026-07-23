Khảo sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn tại xã Tân Tiến

Sáng 23/7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn trên địa bàn xã Tân Tiến.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại thôn 3 và thôn 10, xã Tân Tiến.

Báo cáo kết quả sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện xã Tân Tiến cho biết, hiện nay bộ máy chính quyền xã đã được kiện toàn, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ Nhân dân. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được tăng cường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị chặt chẽ.

Thực hiện việc sắp xếp thôn, xã Tân Tiến giảm từ 24 thôn xuống còn 11 thôn. Sau sắp xếp, các thôn nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Các chi bộ được kiện toàn, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và ban phát triển thôn được thành lập đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số khó khăn như trụ sở làm việc, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ; một bộ phận cán bộ, công chức đảm nhiệm lĩnh vực mới cần thời gian để nâng cao năng lực chuyên môn; địa bàn rộng, dân số đông làm tăng áp lực trong công tác quản lý nhà nước.

Đối với các thôn, kinh phí hoạt động còn hạn chế, việc chuyển đổi số còn chậm, công tác quản lý nhà nước gặp khó do địa bàn rộng.

Thành viên đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, xã Tân Tiến đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hoàn thiện, rà soát hệ thống pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật chuyên ngành; sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của chính quyền cấp xã...

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Tiến trong thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của địa phương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở trong thời gian tới, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Tiến tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo..

Thanh Hường