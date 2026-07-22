Khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn tại xã Luận Thành

Chiều 22/7, Đoàn công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn, khu phố và bố trí, sử dụng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã Luận Thành.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi khảo sát, tìm hiểu thực tế tại các thôn Xuân Thắng và Tiến Hưng, đoàn đã nghe lãnh đạo xã Luận Thành báo cáo việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn trên địa bàn.

Theo đó, sau sắp xếp, xã Luận Thành giảm từ 18 thôn xuống còn 7 thôn. Quy trình kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ, khách quan và công khai. Xã cũng chỉ đạo thành lập các chi bộ mới tương ứng với các thôn; chỉ định các trưởng thôn lâm thời nhằm điều hành công việc theo đúng quy định.

Cùng với đó, xã tinh giản 13 cán bộ không chuyên trách và các chức danh hưởng phụ cấp. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được địa phương triển khai theo đúng quy định của Đảng và pháp luật, bảo đảm ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Luận Thành đã trao đổi, phản ánh với đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ tại địa phương như số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin, chậm thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; vẫn còn tình trạng thiếu cán bộ ở một số vị trí quan trọng; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế...

Đại diện lãnh đạo xã cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa trao quà cho Chi bộ thôn Tiến Hưng, xã Luận Thành.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp thôn và bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã Luận Thành.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, xây dựng bộ máy gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Khắc Công