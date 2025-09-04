Khánh thành Trường mầm non Hoằng Lộc

Sáng 4/9, UBND xã Hoằng Lộc tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Mầm non Hoằng Lộc.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Lộc cùng các đơn vị cắt băng khánh thành Trường Mầm non Hoằng Lộc.

Công trình Trường Mầm non Hoằng Lộc được khởi công xây dựng từ năm 2024 trên diện tích 7.000 m2. Công trình có tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, gồm 12 phòng học, khu hiệu bộ và nhiều hạng mục phụ trợ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cùng với nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật để nhà trường bổ sung trang thiết bị, cải tạo khuôn viên cảnh quan, chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.

Trường Mầm non Hoằng Lộc được đầu tư khang trang, rộng rãi.

Đây cũng một trong những công trình ghi dấu ấn kể từ khi thành lập xã Hoằng Lộc trên cơ sở sáp nhập 6 xã cũ trước của huyện Hoằng Hóa.

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc tặng quà cho Trường Mầm non Hoằng Lộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hoằng Lộc đã trao quà cho Trường Mầm non Hoằng Lộc, động viên nhà trường chuẩn bị chu đáo, toàn diện mọi mặt, sẵn sàng đón học sinh ngày khai giảng năm học mới.

Các cô giáo Trường Mầm non Hoằng Lộc giới thiệu các trang thiết bị dạy và học của nhà trường.

Được biết, trên địa bàn xã Hoằng Lộc hiện có 19 trường ở các cấp học, trong đó có 6 trường mầm non, 6 trường tiểu học, 6 trường THCS và 1 trường THPT.

Địa phương ưu tiên đầu tư, xã hội hóa giáo dục để từng bước hiện đại hóa trường lớp, bổ sung thêm phòng học chức năng, thư viện số. Đến nay, 19/19 trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Việt Hương