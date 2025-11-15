Xã Đồng Tiến: Tiếp nhận gần 170 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Đồng Tiến tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến động viên tinh thần các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, chương trình thu hút hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, hội viên các đoàn thể, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn xã Đồng Tiến tham gia. Trong đó, lực lượng giáo viên chiếm số lượng đông đảo nhất, nhiều người là tình nguyện viên quen thuộc, đã nhiều lần tham gia phong trào hiến máu. Bên cạnh đó, có không ít người lần đầu đến với ngày hội nhưng đều chung mong muốn “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân xã Đồng Tiến. Đây cũng là minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, giàu lòng nhân ái.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 170 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung vào nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trần Hằng