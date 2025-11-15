Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Xã Đồng Tiến: Tiếp nhận gần 170 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Trần Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Đồng Tiến tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Xã Đồng Tiến: Tiếp nhận gần 170 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 15/11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Đồng Tiến tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Xã Đồng Tiến: Tiếp nhận gần 170 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Lãnh đạo xã Đồng Tiến động viên tinh thần các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp”, chương trình thu hút hơn 200 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, hội viên các đoàn thể, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn xã Đồng Tiến tham gia. Trong đó, lực lượng giáo viên chiếm số lượng đông đảo nhất, nhiều người là tình nguyện viên quen thuộc, đã nhiều lần tham gia phong trào hiến máu. Bên cạnh đó, có không ít người lần đầu đến với ngày hội nhưng đều chung mong muốn “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”.

Xã Đồng Tiến: Tiếp nhận gần 170 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân xã Đồng Tiến. Đây cũng là minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia hoạt động nhân đạo, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, giàu lòng nhân ái.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 170 đơn vị máu đạt chuẩn, bổ sung vào nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Trần Hằng

Từ khóa:

#xã Đồng Tiến #Ngày hội hiến máu tình nguyện #Đơn vị máu #Hiến máu cứu người #tiếp nhận

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh