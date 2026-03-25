Khẳng định vị thế của sản phẩm OCOP xứ Thanh

Với sự bứt phá mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, Chương trình OCOP không chỉ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, khơi dậy tiềm năng lợi thế của các địa phương mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, từng bước đưa các sản phẩm vươn xa ra thị trường trong nước và quốc tế.

Sản phẩm OCOP từ cói của Công ty CP Sản xuất, chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, xã Nga An được tiêu thụ mạnh ở thị trường trong và ngoài nước.

Từ nội lực bản địa đến con số ấn tượng

Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện tự nhiên đa dạng, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, tạo nên nguồn nguyên liệu phong phú cho sản xuất nông nghiệp và chế biến. Tận dụng lợi thế này, nhiều địa phương đã phát triển các sản phẩm đặc trưng như nước mắm, nem chua, miến dong, mật ong rừng... Cùng với đó là hàng chục sản phẩm mới, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường.

Sản phẩm nước cốt hoa Atiso Ngọc Hoàn của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Hoàn Ngọc, phường Hải Lĩnh không đơn thuần là một sản phẩm được phát triển từ cây trồng mới, chủ thể sản xuất đã nỗ lực đầu tư máy móc, công nghệ, mẫu mã bao bì và mở rộng vùng nguyên liệu để thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường. Bà Lê Thị Ngọc, đại diện công ty, cho biết: “Hoa Atiso vốn là cây trồng mới, được du nhập từ phía Nam về trồng tại vùng đất Hải Lĩnh từ năm 2019. Nhận thấy tiềm năng lớn, chúng tôi đã đầu tư khu chế biến khá bài bản và hiện đại. Hoa Atiso đỏ được ngâm ủ thành rượu theo công nghệ gần giống rượu vang Đà Lạt. Đồng thời, sử dụng cây cỏ ngọt để thay đường trong chế biến nước cốt theo thị hiếu người dùng... Với sự đầu tư máy chưng cất, chiết xuất hiện đại và thị trường tiêu thụ ổn định, sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2023 và nâng hạng 4 sao trong tháng 3/2026”.

Được biết, hiện nay Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại Hoàn Ngọc đã mở rộng vùng nguyên liệu lên 11ha, sản lượng đạt hơn 10 tấn/năm. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước. Đồng thời, công ty đang thử nghiệm đóng theo dạng lon để tiêu thụ ở phân khúc khách hàng cao hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao giá trị sản phẩm, Chương trình OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, các hộ gia đình, HTX đã chuyển sang sản xuất theo chuỗi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cùng với đó, các chủ thể OCOP cũng ứng dụng công nghệ số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiêu biểu như các sản phẩm: măng khô Mường Cada, muối mắc khẻn Mường Đeng...

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, tính đến ngày 20/3, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển được 674 sản phẩm OCOP; trong đó có 2 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 60 sản phẩm OCOP 4 sao và 612 sản phẩm 3 sao. Những con số này không chỉ là thành tích mà là minh chứng cho sự chuyển mình từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa, gắn với chuỗi giá trị bền vững.

Thương hiệu “sân nhà” và vươn ra thế giới

Sản phẩm OCOP xứ Thanh giờ đây không còn bó hẹp trong không gian làng xã. Nhờ đẩy mạnh xúc tiến thương mại và số hóa sản phẩm, các mặt hàng đặc sản như mắm Lê Gia, yến sào xứ Thanh, hay các sản phẩm từ cói Nga Sơn đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, Go! và các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, vị thế quốc tế của OCOP Thanh Hóa ngày càng được củng cố. Hiện đã có khoảng 40 sản phẩm OCOP xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cói của Công ty CP Sản xuất, chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, xã Nga An còn chinh phục thành công các “ông lớn” thương mại điện tử toàn cầu như Alibaba và Amazon.

Ông Phạm Minh Tôn, Giám đốc Công ty CP Sản xuất, chế biến cói xuất khẩu Việt Anh, cho biết: “Từ một cây trồng lợi thế, chủ lực của địa phương, dưới bàn tay khéo léo của những người thợ đã sáng tạo ra hàng trăm sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Trong đó, có những sản phẩm OCOP 4 sao, như: Rổ đựng hoa quả - đĩa đựng salad và khay đựng rau quả. Việc có mặt trong các hạng mục hàng hóa xuất khẩu không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn khẳng định vị thế, sức cạnh tranh cho sản phẩm OCOP địa phương”.

Bên cạnh sự sáng tạo của các chủ thể, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực như đào tạo kỹ năng quản lý, hỗ trợ vốn, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Các hội chợ, triển lãm OCOP được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cho các sản phẩm địa phương tiếp cận với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Nhờ đó, hình ảnh sản phẩm OCOP xứ Thanh ngày càng được nâng cao, tạo dựng niềm tin vững chắc trên thị trường. Chương trình OCOP không chỉ dừng lại ở giá trị thương hiệu, mà đã thực sự trở thành “đòn bẩy” nâng cao thu nhập cho người dân. Khảo sát cho thấy các sản phẩm sau khi được gắn sao OCOP đều có mức tăng trưởng doanh thu từ 15- 20% so với trước đó.

Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển mới 65 sản phẩm OCOP, bằng gần 50% so với cùng kỳ. Các sở, ngành, đơn vị và địa phương cũng quyết liệt kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao theo xu hướng của thị trường. Mỗi sản phẩm OCOP được đón nhận, có sức cạnh tranh trên thị trường không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là minh chứng cho sự thành công của Chương trình OCOP trong việc phát huy nội lực địa phương, góp phần XDNTM giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hòa