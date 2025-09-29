Khẩn trương khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng

Chiều 29/9, ngay sau khi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Phan Tử Lượng cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại các Đội Quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Quảng Xương, Nghi Sơn, Hoằng Hóa và Thiệu Hóa. Đây là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 (Bualoi).

Cơn bão số 10 gây ra tổn thất lớn đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê sơ bộ đến 19h00 ngày 29/9/2025, bão số 10 đã gây tổn thất lớn đối với hệ thống điện tỉnh Thanh Hóa. Trên lưới 110kV, khoảng 2.000 mét dây siêu nhiệt bị hư hỏng. Ở cấp trung và hạ áp, tổng cộng 433 cột điện bị ảnh hưởng, gồm 82 cột trung áp gãy đổ, 40 cột trung áp nghiêng, sạt lở; 201 cột hạ áp gãy đổ và 110 cột hạ áp nghiêng, sạt lở. Ngoài ra, 05 trạm biến áp phụ tải với 06 máy biến áp bị hư hỏng; 4.844m dây dẫn trung áp và 1.425m dây dẫn hạ áp bị đứt, hỏng. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 203 quả sứ trung áp, 50 quả sứ hạ áp và 33 hòm công tơ bị hư hỏng. Những thiệt hại này không chỉ gây tổn thất vật chất đáng kể mà còn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn cung cấp điện diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: Toàn bộ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị đã được huy động tối đa; đồng thời các nhà thầu cũng được điều động tham gia cùng lực lượng tại chỗ, với mục tiêu khắc phục nhanh nhất thiệt hại, giảm thiểu tối đa thời gian mất điện của khách hàng.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng kiểm tra hiện trường công tác khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công nhân Đội QLĐL KV Quảng Xương đang xử lý khắc phục sự cố.

Theo báo cáo của Đội QLĐLKV Quảng Xương, đơn vị hiện quản lý 19 lộ đường dây, trong đó 17 lộ bị sự cố. Đến nay đã khôi phục được 12 lộ và một phân đoạn; lực lượng đang khẩn trương xử lý hai phân đoạn còn lại có cột gãy đổ, phấn đấu hoàn thành trong đêm nay hoặc chậm nhất vào sáng mai. Ngay sau khi đóng điện lưới trung thế, đơn vị sẽ triển khai khôi phục điện hạ thế cho các trạm biến áp, với mục tiêu đến chiều tối nay đạt 99% số trạm; tiến độ khôi phục 100% phụ tải dự kiến hoàn tất trong hôm nay hoặc muộn nhất vào 10 giờ sáng mai.

Đoàn công tác làm việc tại Đội QLĐL KV Nghi Sơn.

Theo Đội QLĐLKV Nghi Sơn, từ 22h00 ngày 28/9 đến 14h00 ngày 29/9, bão số 10 đã khiến đơn vị mất điện 20/23 lộ trung thế, với 72.256/79.409 khách hàng bị ảnh hưởng (tương đương 99,8%). Trong đó có nhiều phụ tải quan trọng như Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa, Cảng Đại Dương, Ban Kinh tế Nghi Sơn, ba trạm bơm tiêu úng và Bệnh viện đa khoa Nghi Sơn.

Công nhân PC Thanh Hóa nỗ lực khắc phục sự cố để sớm cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Đến 18h30 cùng ngày, đơn vị đã khôi phục thêm một lộ trung thế và trả lưới chờ điều độ khôi phục 5 lộ khác. Thiệt hại sơ bộ ghi nhận 15 cột trung thế, 32 cột hạ thế bị gãy đổ; nhiều khu vực như Trường Lâm, Đào Duy Từ, phường Nghi Sơn còn ngập sâu, chưa thể tiếp cận. Sau khi nước rút, lực lượng sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân và các phụ tải thiết yếu.

Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, vật tư, tổ chức thi công liên tục, đảm bảo khôi phục điện trong thời gian sớm nhất nhưng phải tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Khẩn trương rà soát thiệt hại, ưu tiên xử lý các phụ tải trọng yếu, đặc biệt là cảng biển, trạm bơm tiêu úng, cơ sở y tế và trụ sở hành chính. Việc khắc phục cần được triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, xử lý đến đó”, tránh dồn ứ công việc và hạn chế tối đa kéo dài thời gian mất điện diện rộng.

Hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, tổ chức lực lượng làm việc xuyên đêm để khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho Nhân dân, đặc biệt là các phụ tải quan trọng, góp phần ổn định đời sống và sản xuất trên địa bàn.

Việt Hạnh – Hùng Mạnh (EVNNPC)