Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nâng cao chất lượng hồ sơ tham mưu đề xuất các khu vực mỏ (đất, đá, cát) để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Khẩn trương có văn bản đề nghị Sở Xây dựng, UBND các xã, phường: Vân Du, Xuân Du, Kim Tân, Thành Vinh, Ngọc Trạo, Định Hòa, Như Thanh, Biện Thượng, Quý Lộc, Cẩm Tú, Quang Trung, Cẩm Vân, Vĩnh Lộc, Bỉm Sơn, Tống Sơn và các địa phương có liên quan (nếu có) tổ chức rà soát, điều chỉnh, cập nhật các quy hoạch có liên quan đối với các khu vực mỏ đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, đủ điều kiện để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và sớm đưa mỏ vào hoạt động khai thác sau khi tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp cần thiết phải đưa các khu vực mỏ vào kế hoạch đấu giá khi chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện, yêu cầu các đơn vị liên quan phải nêu rõ lộ trình thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và cam kết hoàn thiện đầy đủ các điều kiện trước khi tổ chức đấu giá theo quy định.

Đồng thơi, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan, tiếp tục rà soát, tổng hợp các khu vực mỏ đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đảm bảo sự phù hợp của các khu vực mỏ với các quy hoạch xây dựng, đất đai, lâm nghiệp; Đảm bảo tính khả thi của việc giao đất, cho thuê đất các khu vực mỏ trong trường hợp đấu giá thành công các khu vực mỏ trên; Có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2026.

Trước đó, ngày 02/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường họp nghe báo cáo chủ trương đưa các khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đề xuất chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 11 mỏ (trong đó có 03 mỏ cát, 08 mỏ đất) tại các xã: Vân Du, Xuân Du, Kim Tân, Thành Vinh, Ngọc Trạo, Định Hòa, Như Thanh, Biện Thượng, Quý Lộc, Cẩm Tú và báo cáo kết quả rà soát khoảng cách đến khu dân cư đối với 08 mỏ đất tại các xã, phường: Quang Trung, Vân Du, Cẩm Vân, Vĩnh Lộc, Bỉm Sơn, Xuân Du, Tống Sơn đã được chấp thuận chủ trương đấu giá.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)