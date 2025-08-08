Khai thác “Không gian mới, nguồn lực mới” để Định Tân trở thành xã kiểu mẫu

Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Định Tân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo; khai thác “không gian mới, nguồn lực mới” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 trở thành xã kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân thăm mô hình sản xuất của hộ ông Bùi Văn Toan - nông dân đi đầu ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Nền tảng vững chắc từ thành quả XDNTM

Xã Định Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Định Hưng, Định Tân, Định Hải và Định Tiến. Phát huy những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy cấp trên, các ban, sở, ngành cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Định Tân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển của xã trong giai đoạn mới. Trong đó có 18 chỉ tiêu vượt và 6 chỉ tiêu hoàn thành 100%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm (giai đoạn 2023-2025) ước đạt 6,23%.

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là các xã cũ đều thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM gắn với phát triển đô thị linh hoạt, đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả. Toàn xã có 2 xã cũ đạt xã NTM kiểu mẫu, 1 xã cũ đạt NTM nâng cao và 1 xã cũ hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao; 11/18 thôn đạt chuẩn NTM cấp tỉnh, 8/18 thôn đạt thôn kiểu mẫu theo tiêu chí 09 của tỉnh, có 6 sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều công trình, hạ tầng được đầu tư, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Xã Định Tân đi đầu chuyển đổi số trên các lĩnh vực - sử sựng máy bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp.

Xã Định Tân đã và đang làm tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư. Xã đã thu hút 3 dự án công nghiệp mới quy mô lớn (Công ty TNHH Sewing T&T, Công ty TNHH Tôn Đức Thắng, Công ty TNHH Vina Print); tổng huy động vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 ước đạt 1.256 tỷ đồng.

Là xã thuần nông, vì vậy cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và nhiều cơ chế, chính sách kích cầu sản xuất, Nhân dân xã Định Tân đã chủ động, mạnh dạn phát triển các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, như vùng lúa chất lượng cao, khu trang trại chăn nuôi tập trung, vùng sản xuất rau màu... Đặc biệt, xã được biết đến có các ngành nghề truyền thống và tiểu thủ công nghiệp phát triển như: Tương làng Ái, đậu phụ làng Yên Hoành, cơ khí, mộc dân dụng...

Người dân sử dụng QR code để tra cứu thông tin di tích lịch sử, văn hóa xã Định Tân.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhiều mô hình chuyển đổi số, thôn thông minh đi vào cuộc sống, có tính lan tỏa. Giáo dục, y tế được quan tâm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy đảng quan tâm, chăm lo và đạt kết quả quan trọng.

“Không gian mới, nguồn lực mới” để bứt phá

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xã Định Tân kế thừa những thành quả đạt được trong XDNTM, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; xã có nhiều lợi thế để bứt phá, mở ra cơ hội, vận hội mới cho xã Định Tân phát triển về mọi mặt. Đó là: Năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được tích lũy, bổ sung; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Diện tích đất đai rộng và hạ tầng được đầu tư, gần các tuyến giao thông huyết mạch thuận lợi cho quy hoạch, giao thương, phát triển dịch vụ, thu hút đầu tư...

Một tuyến đường kiểu mẫu ở xã Định Tân.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Định Tân đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực. Có 11 chỉ tiêu về kinh tế, trong đó: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 11%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 103,1 triệu đồng. Diện tích nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 330ha... Bên cạnh đó, đảng bộ xã đề ra 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Những chỉ tiêu này đã được đảng bộ xã thảo luận, bàn bạc chu đáo, nghiêm túc, thể hiện quyết tâm lớn của đảng bộ phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã kiểu mẫu.

Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp trong xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM thông minh ở xã Định Hưng cũ.

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trên, Đảng bộ xã Định Tân đề ra các giải pháp trọng tâm cho từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ; ưu tiên các giải pháp mang tính đột phá, trọng tâm. Đó là: Huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình trọng điểm có tính kết nối để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái tương xứng với tiềm năng của xã. Ưu tiên bố trí quỹ đất đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ trong quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển mạnh các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp chủ lực của địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Chùa Hưng Phúc - nơi thờ Thái Sư Á vương Đào Cam Mộc.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: “Ngoài những điều kiện thuận lợi, giải pháp ưu tiên trên, thì vấn đề then chốt, tiên quyết của mọi thành công vẫn là vai trò lãnh đạo của Đảng. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phân công trách nhiệm của từng bộ phận và từng cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, trọng dân, gần dân của các cấp ủy đảng. Chỉ đạo quyết liệt giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, coi công tác giải phóng mặt bằng thực sự là tiền đề, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

Với những thành tựu đạt được, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các nhiệm kỳ trước, cùng với những lợi thế sẵn có, tinh thần đoàn kết, Định Tân sẽ hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã phát triển nhanh, toàn diện, bền vững để đạt xã kiểu mẫu năm 2030.

Bài và ảnh: Lê Hà