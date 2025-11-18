Bí thư chi bộ hết lòng vì dân

Gần 20 năm gắn bó việc dân, ông Trần Ngọc Lan, bí thư chi bộ, trưởng khu phố 13, xã Thiệu Trung luôn được bà con dành nhiều lời khen ngợi vì tinh thần tận tụy, tâm huyết, hết lòng phục vụ Nhân dân.

Ông Trần Ngọc Lan (bên trái) trò chuyện cùng người dân.

Trước khi làm bí thư chi bộ khu phố 13, ông Lan tham gia việc thôn với nhiều công việc khác nhau, năm 2014, với uy tín của mình, ông được Nhân dân tin tưởng và chi bộ tín nhiệm giao giữ chức vụ bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 2, xã Thiệu Đô (cũ). Trên cương vị mới, ông luôn phát huy vai trò nêu gương của người cán bộ và tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, chung sức XDNTM.

“Thời điểm bắt tay vào XDNTM, phần lớn các tuyến đường trong thôn chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, lầy lội, khó khăn trong việc đi lại cũng như phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa đồng thuận trong việc hiến đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, thậm chí, có người còn nói tôi là người nơi khác đến sinh sống, tôi sẽ không làm tốt công việc chung của thôn như những người sinh ra và lớn lên ở đây” - ông Lan nhớ lại.

Quán triệt tinh thần “lấy sức dân để lo cho dân”, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Lan đã cùng với tập thể chi bộ họp bàn thống nhất chủ trương bê tông hóa đường giao thông. Đồng thời, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong Nhân dân. Từ đó Nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc XDNTM, đồng thuận hiến gần 2.000m2 đất và đóng góp tiền, công sức để đổ đường bê tông, lát gạch thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Người dân cũng đồng thuận chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang từ kinh phí của địa phương và đóng góp của Nhân dân để có nơi sinh hoạt.

Năm 2018, thôn 2 và thôn 1, xã Thiệu Đô (cũ) sáp nhập thành thôn 1; năm 2019 sau khi xã Thiệu Đô sáp nhập vào thị trấn Thiệu Hóa đổi tên thành tiểu khu 13, sau đó là khu phố 13... Dù có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng niềm tin của người dân vào ông Trần Ngọc Lan không bao giờ thay đổi, ông luôn được người dân tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn/khu phố. Tiếp nối những kết quả đạt được, với quyết tâm xây dựng khu phố ngày càng hiện đại, văn minh, ông đã cùng chi bộ khu phố cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề XDNTM kiểu mẫu vào năm 2022. Sau đó, ông Lan cùng với cấp ủy đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu cần thực hiện để mọi người dân được bàn bạc, quyết định, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Minh chứng về sự đồng thuận trong Nhân dân thể hiện rõ ở việc từ năm 2022 đến nay, người dân hiến 570m2 đất ở vị trí đắc địa để mở rộng các tuyến đường từ 3m lên 5m, trải thảm các tuyến đường lớn, có đèn điện chiếu sáng, lắp đặt 29 mắt camera tại các tuyến đường chính trong thôn, trồng cây xanh dọc nhiều tuyến đường, tạo nên diện mạo mới của khu dân cư. Bên cạnh đó, người dân cũng đóng góp tiền để đầu tư, mua sắm các thiết chế văn hóa, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt hàng ngày.

“Tại 14 tổ liên gia đều có loa truyền thanh, không chỉ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà chúng tôi cũng cung cấp thông tin hoạt động chung của khu phố, đặc biệt coi trọng việc biểu dương những gương người tốt, việc tốt trên hệ thống loa truyền thanh. Từ đó, tạo sự gắn kết cộng đồng và nâng cao nhận thức trong Nhân dân để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đưa khu phố 13 đạt kiểu mẫu vào năm 2026” - ông Lan chia sẻ.

Từ khu dân cư còn nhiều khó khăn, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu phố 13 ngày càng được nâng cao. Trong phát triển kinh tế, người dân chủ yếu phát triển dịch vụ thương mại và xuất khẩu lao động, nhờ đó thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 90 triệu đồng/người/năm. Hàng năm, khu phố có 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phong trào văn hóa, văn nghệ tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo người dân với nhiều độ tuổi tham gia...

Những đổi thay của khu phố 13 hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, chung sức của người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ, trưởng khu phố 13 Trần Ngọc Lan “miệng nói, tay làm”, luôn dành tâm sức công hiến vì đời sống Nhân dân và sự phát triển của địa phương.

Bài và ảnh: Trung Hiếu