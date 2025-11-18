“Cánh tay nối dài” trong XDNTM nâng cao

Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Ủy ban MTTQ xã Định Hòa đã khẳng định là “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên phong trào XDNTM nâng cao sôi nổi trong toàn xã.

Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại thôn Tân Sen.

Về thôn Tân Sen những ngày này, chúng tôi ấn tượng bởi khung cảnh làng quê yên bình với những ngôi nhà khang trang, đường làng, ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp, dọc hai bên đường là những chậu cây cảnh xanh tốt, hoa giấy, hoa hồng... khoe sắc. Cùng bà con quét dọn đường làng, chăm chút hàng cây cảnh, ông Lê Văn Quân, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Sen, cho biết, năm 2023 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động và có nhiều cách làm linh hoạt để tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, các phong trào, cuộc vận động tại địa phương được thực hiện có hiệu quả, nổi bật là phong trào hiến đất, phá dỡ công trình, chặt cây để mở rộng các tuyến đường.

“Lúc đầu nhiều người còn băn khoăn, chưa đồng ý để hiến đất ở những vị trí đẹp, trước tình hình đó chi bộ cùng ban công tác mặt trận thôn đã kiên trì vận động bà con và làm đồng loạt ở các tuyến đường cần mở rộng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân hiểu, đồng tình thực hiện, tự nguyện hiến đất để quê hương giàu đẹp hơn. Điển hình như gia đình ông Lê Văn Quyền hiến 200m2, phá dỡ tường rào, cây ăn quả, để từ đoạn đường ngõ cụt nay đã làm tuyến đường mới nối liền trong thôn”, ông Quân kể lại.

Từ năm 2022 đến nay, người dân thôn Tân Sen đã tự nguyện đóng góp 5,1 tỷ đồng, hiến gần 1.000m2 để mở rộng tuyến đường từ 1,5m lên 4m và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa, làm rãnh thoát nước có nắp đậy, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, lắp đặt 16 mắt camera ở các tuyến đường trong thôn. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong nhà văn hóa thôn và mua sắm đầy đủ các thiết chế văn hóa gồm bàn ghế, ti vi, tủ sách pháp luật... với kinh phí 424 triệu đồng. Hiện nay, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đang dồn sức phấn đấu đạt thôn thông minh vào năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Hòa Lê Văn Long cho biết: "Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, sau khi sáp nhập các xã Định Hòa, Định Bình, Định Thành, Định Công (huyện Yên Định cũ) và thôn Tiên Nông, xã Thiệu Long cũ, Ủy ban MTTQ xã Định Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí XDNTM nâng cao trên địa bàn xã. Tiêu biểu là huy động từ cộng đồng dân cư đóng góp 112 tỷ đồng, vận động Nhân dân hiến 5.400m2 đất để mở rộng các tuyến đường; tham gia 16.000 ngày công để trồng, chăm sóc đường hoa và vệ sinh môi trường, trát tường rào, khơi thông cống rãnh, nâng cấp kênh mương, đường làng, ngõ xóm...

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ xã đã triển khai vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo; công tác an sinh xã hội, chăm lo đối với gia đình chính sách, gia đình khó khăn được MTTQ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả. Từ năm 2024 đến nay, xã đã huy động, hỗ trợ kinh phí cho 31 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở trị giá 2,4 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt trên 280 triệu đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện các cuộc vận động do mặt trận chủ trì phát động, các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên, hội viên, tiêu biểu như: Hội nông dân với các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua XDNTM”; hội LHPN với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “nhà sạch, vườn mẫu”; đoàn thanh niên thực hiện “Tuổi trẻ Định Hòa chung tay XDNTM, đô thị văn minh”... Với sự tham gia tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, đến nay toàn xã có 11/22 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo tiêu chí cấp tỉnh.

Từ những việc làm thiết thực, MTTQ và các đoàn thể xã Định Hòa đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng trong việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng Định Hòa trở thành vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: Trung Hiếu