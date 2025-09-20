Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo bước phát triển đột phá

Sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Cuối tháng 8/2025, tất cả 170/170 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Lãnh đạo xã Trung Chính thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao của xã.

Bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 270-KH/TU ngày 13/5/2025 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan. Trên cơ sở các kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh, ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị mình, đồng thời thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và kiện toàn, bổ sung thành viên các tiểu ban khi có sự thay đổi về nhân sự.

Công tác tuyên truyền về đại hội được các đảng bộ đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Cùng với đó, các địa phương tăng cường bám nắm cơ sở, nắm diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, tiềm ẩn sự phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội đảng bộ cấp xã, phường lần này là xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương mới hình thành sau sắp xếp, tạo ra sự phát triển bứt phá trên tất cả các lĩnh vực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để đảng bộ các phường, xã tập trung nghiên cứu, bàn thảo, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn và đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị đại hội, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các văn kiện trình đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, công phu và nghiêm túc. Các cấp ủy đã tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của cán bộ chủ chốt nghỉ hưu tại địa phương, ý kiến của lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, ý kiến của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng ủy... Trên cơ sở đó tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn kiện và báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công chỉ đạo cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, các báo cáo chính trị đã đánh giá được kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đối với báo cáo kiểm điểm, cấp ủy đã đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, nêu được nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém và đề ra được những giải pháp khắc phục, nhất là những khó khăn trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Các cấp ủy cơ sở đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc khâu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; lập danh sách cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, tái bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp ủy và thực hiện đầy đủ các bước chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy trình để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ định nhân sự.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, đến ngày 29/8/2025, tất cả 170/170 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (166 đảng bộ phường, xã và 4 đảng bộ trực thuộc) đã tổ chức thành công đại hội (đạt 100%), sớm hơn thời gian đề ra. Trong đó, có 168 đảng bộ đại hội 2 nội dung (166 phường, xã và 2 đảng bộ trực thuộc là Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh); 2 đảng bộ đại hội 4 nội dung (Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh). Thời gian tiến hành đại hội của các đơn vị từ 1 - 2 ngày, thời gian đại hội trù bị không quá 1/2 ngày. Chương trình đại hội đều tổ chức theo hai phiên (phiên trù bị và phiên chính thức), các bước tiến hành đại hội thực hiện theo đúng quy định. Điều hành của đoàn chủ tịch nhìn chung mạch lạc, khoa học, không khí đại hội dân chủ, sôi nổi. Đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Các đơn vị đại hội 4 nội dung đã bầu cấp ủy 40 đồng chí, trong đó nguồn mới 15 đồng chí, đạt 37,5%. Các đơn vị đại hội 2 nội dung, chỉ định cấp ủy 5.083 đồng chí, trong đó nguồn mới 2.052 đồng chí, đạt 40,4%.

Thành công của đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ các phường, xã nhiệm kỳ 2025-2030 mang đến niềm tin và sự kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách sẽ khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, để tạo bước phát triển đột phá cho các địa phương, đơn vị, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương