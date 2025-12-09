Khai mạc SEA Games 33: Sự kiện hoành tráng, chưa từng có

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala, thành phố Bangkok, lúc 19h hôm nay (9/12).

Sân vận động Quốc gia Rajamangala đã sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 tại ba địa điểm thi đấu chính là Chonburi, Bangkok và Songkhla. Đại hội lần này dự kiến có khoảng 9.366 vận động viên đến từ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á tham dự, tranh tài ở 50 môn thể thao.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan - Atthakorn Sirilatthayakorn khẳng định lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ là một sự kiện hoành tráng, chưa từng có, với những màn trình diễn độc đáo cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại bậc nhất.

Ông Atthakorn nhấn mạnh, lễ khai mạc sẽ truyền tải thông điệp về niềm vui, sự sẵn sàng và vị trí trung tâm của Thái Lan trong khu vực Đông Nam Á.

Lễ khai mạc là sự hòa quyện giữa âm nhạc và thể thao, bên cạnh hình ảnh, ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ trình chiếu đa phương tiện với nhiều hiệu ứng đặc biệt, mang đến sự ấm áp của tình hữu nghị 11 quốc gia Đông Nam Á, đồng thời cho thấy sức mạnh công nghệ của nước chủ nhà.

Chương trình có sự tham gia cả các nghệ sỹ hàng đầu Thái Lan như “BamBam” Kunpimook Bhuwakul, cùng với Nattawut Srimok, rapper có nghệ danh Golf F. Hero, và “V” Violet Wautier, “Twopee” Pitawat Phrueksakit, và Sombat Banchamek... Cùng với đó, 11 hoa hậu đẳng cấp quốc tế và quốc gia, trong đó có Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri sẽ là những người cầm biển dẫn đoàn.

Tại lễ khai mạc, 11 đoàn thể thao diễu hành sẽ lần lượt tiến vào khu vực chính của Rajamangala, với Brunei sẽ là quốc gia đầu tiên còn chủ nhà Thái Lan là đoàn cuối cùng.

Buổi lễ sẽ khép lại bằng nghi thức thắp đuốc, được kỳ vọng là một hình ảnh ấn tượng, củng cố niềm tự hào của người dân Thái Lan, thể hiện tiềm năng của đất nước này trên trường quốc tế.

Thái Lan quyết tâm xô đổ kỷ lục của Việt Nam

Tại kỳ SEA Games 31 tổ chức vào năm 2022, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành đến 205 huy chương Vàng để đi vào lịch sử với tư cách đoàn thể thao dẫn đầu một kỳ SEA Games với số huy chương Vàng nhiều nhất.

Năm nay, với lợi thế sân nhà, Đoàn thể thao Thái Lan đang hướng đến mục tiêu xô đổ kỷ lục của Đoàn thể thao Việt Nam, khi quyết định cử đến 1.531 vận động viên tham dự SEA Games 33, thi đấu ở 50 môn cùng 3 môn biểu diễn.

Mục tiêu mà Đoàn thể thao Thái Lan hướng đến là giành được 241 huy chương Vàng trong tổng số 574 huy chương Vàng được trao tại SEA Games 33.

“Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 huy chương Vàng trong số 50 môn thể thao tại SEA Games 33,” tiến sỹ Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT tuyên bố trong buổi gặp gỡ báo chí SEA Games 2025 diễn ra vào ngày 8/12.

Tại SEA Games 33, Thái Lan kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao ở các môn thi đấu được xem là “mỏ vàng” như điền kinh (mục tiêu giành 17 huy chương Vàng), chèo thuyền và canoeing (18), thuyền buồm và lướt ván buồm (9), bắn súng (12), Muay Thái (10), thể thao mạo hiểm (12), Jujitsu (10)...

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, tranh tài 47/50 môn thi đấu.

So với chủ nhà Thái Lan, mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam khá khiêm tốn khi chỉ hướng đến giành từ 90-110 huy chương Vàng, xếp top 3 trên bảng tổng sắp chung cuộc. Những môn thi đấu mũi nhọn của đoàn Việt Nam như: Điền kinh, bơi, rowing, canoeing, vật, bắn súng, bắn cung và các môn võ vẫn giữ vai trò chủ lực.

Ở SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành đến 136 huy chương vàng và đứng nhất toàn đoàn.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định đoàn sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc./.

Theo TTXVN