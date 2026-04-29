Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Phương Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 29/4, tại đền Chầu Đệ tứ (hay còn gọi là đền Cây Thị), xã Hà Trung tổ chức khai hội Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Tối 29/4, tại đền Chầu Đệ tứ (hay còn gọi là đền Cây Thị), xã Hà Trung tổ chức khai hội Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Màn trống hội rộn ràng mở đầu Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đền Chầu Đệ tứ là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt. Theo truyền thuyết, Chầu Đệ tứ (Chiêu Dung công chúa) là vị thánh có công phò vua, giúp nước, được giao trấn giữ vùng sông nước Hà Trung. Ngôi đền tọa lạc ở vị trí “tựa sơn, hướng thủy”, lưng tựa núi, mặt hướng sông Lèn, tạo nên không gian linh thiêng, sơn thủy hữu tình.

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Không gian Đền Chầu Đệ tứ được trang hoàng rực rỡ, chào đón du khách về dự lễ hội.

Phát huy giá trị của di tích, lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc. Trong đêm khai mạc, các nghi thức truyền thống như trống hội, múa lân, đánh trống khai hội được thực hiện trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi.

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Các đại biểu và Nhân dân tham dự lễ khai mạc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ quần chúng do Nhân dân các thôn biểu diễn, nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử và đời sống văn hóa dân gian.

Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong đêm khai hội.

Nhân dịp này, đền Chầu Đệ tứ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 80 triệu đồng; đồng thời trao tặng Trường Mầm non Hà Ngọc 20 triệu đồng và 32 suất quà cho các cụ cao niên thôn Kim Đề, xã Hà Trung. Các phần quà được trao từ nguồn xã hội hóa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phương Anh

Từ khóa:

#Lễ hội #Hà Trung #Khai mạc #di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh #Du khách #Khai hội #Nhân dân #Hoàn cảnh khó khăn #Sơn Thủy #Đời sống văn hóa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Linh hoạt giải pháp bình ổn giá tour mùa cao điểm du lịch hè

Linh hoạt giải pháp bình ổn giá tour mùa cao điểm du lịch hè

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mùa hè - thời điểm du lịch sôi động nhất trong năm, cũng là lúc câu chuyện giá tour trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách. Trước áp lực tăng chi phí và nhu cầu của du khách tăng cao, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh...
Du khách đổ về Công viên nước Sầm Sơn những ngày hè

Du khách đổ về Công viên nước Sầm Sơn những ngày hè

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu hè 2026, Sầm Sơn trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi dòng người từ khắp nơi đổ về nghỉ dưỡng, vui chơi. Bên cạnh bãi biển nhộn nhịp, một trong những điểm đến “giữ chân” du khách chính là Sun World Sam Son Water Park – công viên nước...
Ưu tiên du lịch nội tỉnh

Ưu tiên du lịch nội tỉnh

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Dịp hè năm nay, thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa tới các địa phương khác, nhiều gia đình, hội nhóm đã lựa chọn các tour, tuyến du lịch nội tỉnh để khám phá điểm đến mới ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh