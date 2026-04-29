Khai mạc Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026

Tối 29/4, tại đền Chầu Đệ tứ (hay còn gọi là đền Cây Thị), xã Hà Trung tổ chức khai hội Lễ hội Đền Chầu Đệ tứ năm 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đền Chầu Đệ tứ là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt. Theo truyền thuyết, Chầu Đệ tứ (Chiêu Dung công chúa) là vị thánh có công phò vua, giúp nước, được giao trấn giữ vùng sông nước Hà Trung. Ngôi đền tọa lạc ở vị trí “tựa sơn, hướng thủy”, lưng tựa núi, mặt hướng sông Lèn, tạo nên không gian linh thiêng, sơn thủy hữu tình.

Phát huy giá trị của di tích, lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh đặc sắc. Trong đêm khai mạc, các nghi thức truyền thống như trống hội, múa lân, đánh trống khai hội được thực hiện trang nghiêm, tạo không khí phấn khởi.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ quần chúng do Nhân dân các thôn biểu diễn, nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử và đời sống văn hóa dân gian.

Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong đêm khai hội.

Nhân dịp này, đền Chầu Đệ tứ đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 80 triệu đồng; đồng thời trao tặng Trường Mầm non Hà Ngọc 20 triệu đồng và 32 suất quà cho các cụ cao niên thôn Kim Đề, xã Hà Trung. Các phần quà được trao từ nguồn xã hội hóa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Phương Anh