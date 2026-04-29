Đạo diễn “Địa đạo” làm phim lịch sử về vụ vượt ngục tù Phú Quốc

Sau thành công với “Địa đạo: Mặt Trời trong bóng tối” (2025), đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với dự án "Cận kề cái chết." Phim do Tunnels Film sản xuất, Galaxy Studio phát hành, dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm 2027.

Theo nhà phát hành, phim lấy bối cảnh trong cuộc chiến chống Mỹ giữa giai đoạn khốc liệt nhất. Nhân vật chính là một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Nhiệm vụ của anh là gửi một lượng lớn tiền USD cho cách mạng.

Tuy nhiên để làm được điều đó, anh cần tìm cách đào tẩu khỏi nhà giam Phú Quốc, nơi khét tiếng là "địa ngục trần gian."

““Cận kề cái chết” không đơn thuần là một bộ phim về vượt ngục, mà là hành trình sinh tồn nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết bị thu hẹp đến cực hạn,” đại diện nhà sản xuất cho biết.

Hiện phim dự án đang ở giai đoạn tuyển diễn viên, hạn chót ngày 8/5/2026.

Trước “Cận kề cái chết,” Việt Nam đã có phim chiếu rạp về câu chuyện vượt ngục Côn Đảo có tên “Thanh âm vượt đại dương” do Công ty Cổ phần Phim truyện I thực hiện năm 2025 nhưng không có kế hoạch phát hành rộng rãi.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sinh năm 1968, là tác giả nhiều phim như “Sống trong sợ hãi” (2005), “Chơi vơi” (2009), “Lời nguyền huyết ngải” (2012) và “Tro tàn rực rỡ” (2022).

Phim gần đây nhất của ông - “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đem lại thành công vang dội, doanh thu đạt 172 tỷ đồng - theo Box Office Vietnam./.

Theo TTXVN