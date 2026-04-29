Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Nguyễn Lương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Vào khung giờ từ 9h đến 11h, các ngày 1 và 2/5, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi sự kiện nghệ thuật đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn tại Công viên nước Sun World Sam Son.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Vào khung giờ từ 9h đến 11h, các ngày 1 và 2/5, du khách sẽ được trải nghiệm chuỗi sự kiện nghệ thuật đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn tại Công viên nước Sun World Sam Son.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Tropical Carnival mang đến sắc màu lễ hộ rực rỡ tại Sun World Sam Son vào cuối tuần này.

Nếu cần một điểm dừng chân để “xả” cái nóng của mùa hè, Sun World Sam Son chính là lựa chọn không thể bỏ qua, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách với hệ thống trò chơi đa dạng, thiết kế hiện đại và không gian xanh mát.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Sun World Sam Sơn bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại Sun World Sam Son sẽ diễn ra chương trình lễ hội hóa trang nhiệt đới Tropical Carnival với nhiều hoạt động sôi nổi.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Các vũ công sẽ mang đến những màn trình diễn trang phục carnival rực rỡ cùng vũ điệu Hawai sôi động.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện Tropical Carnival là những màn trình diễn trang phục carnival rực rỡ và vũ điệu Hawai sôi động từ các vũ đoàn chuyên nghiệp. Tham dự lễ hội, du khách sẽ được hòa mình cùng âm nhạc sôi động, mãn nhãn với nét đẹp của nghệ thuật hóa trang, sự tinh tế, cầu kỳ của các bộ trang phục, cũng như sự mềm mại, uyển chuyển làm nổi bật hình thể của các vũ công.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Du khách sẽ được hòa mình cùng âm nhạc sôi động, mãn nhãn với nét đẹp của nghệ thuật hóa trang.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Các bạn nhỏ sẽ được giao lưu với những chú hề vui nhộn.

Bên cạnh đó, du khách sẽ được quẩy hết mình cùng dàn ca sĩ khách mời với những giai điệu mùa hè cực trendy. Các bạn nhỏ sẽ được giao lưu với chú hề hóm hỉnh và nhận vô vàn quà tặng nhỏ xinh. Du khách cũng sẽ được tham gia các trò chơi vui nhộn ngay tại sân khấu lễ hội để săn những phần quà cực cool từ Sun World Sam Son.

Sun World Sam Son bùng nổ với lễ hội Tropical Carnival dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Du khách mãn nhãn với nét đẹp của nghệ thuật hóa trang nhiệt đới.

Đắm mình trong làn nước mát rượi, cuốn theo nhịp sôi động của lễ hội Tropical Carnival và trải nghiệm hàng loạt trò chơi nước đỉnh cao bên cảnh quan xanh mát chính là không gian lý tưởng cho kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Nguyễn Lương

Từ khóa:

#Du khách #Carnival #Nghỉ lễ 30/4 #Trải nghiệm #Nghệ thuật #Sự kiện #Đa dạng #Công viên #Sôi động #Lễ hội hóa trang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh