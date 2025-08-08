Khai mạc giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2025

Sáng 8/8, tại Nhà thi đấu xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2025 đã chính thức khai mạc. Đây là lần thứ hai một giải đấu cấp quốc gia của bộ môn vật được tổ chức tại vùng đất Hoằng Hóa.

Giải đấu năm nay thu hút gần 400 VĐV từ 16 đoàn trên cả nước.

Giải Vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức. Giải năm nay thu hút sự tham gia của 16 đơn vị với gần 400 vận động viên tham gia tranh tài.

Giải đấu là dịp quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thi đấu và phát triển phong trào tập luyện môn vật của các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Đồng thời, đây cũng là dịp xứ Thanh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc đến bạn bè trong nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia là chương trình thi đấu thường niên do Cục Thể dục Thể thao cùng Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên cả nước. Giải đấu cũng là dịp để các vận động viên trẻ cọ xát, giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thành tích thi đấu, từ đó các cơ quan chuyên môn rà soát lực lượng để tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia.

Các trận đấu hấp dẫn diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Giải đấu thu hút đông đảo khán giả tới cổ vũ tại Nhà thi đấu xã Hoằng Hóa.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các hạng cân nam lứa tuổi 16-17.

Trong ngày thi đấu khai mạc, đội tuyển Vật Thanh Hóa ra quân với 4 VĐV gồm: Hoàng Anh Phong (hạng 92kg), Trịnh Chí Hào (hạng 65kg), Phạm Hữu Đạt (hạng 110kg) và Nguyễn Đình Bảo Minh (hạng 71kg).

Giải vô địch trẻ Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia năm 2025 diễn ra đến hết ngày 15/8.

HS