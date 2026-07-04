Khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn

Chiều 4/7, tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công (phường Hạc Thành) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Video: Lễ khai mạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, phường Hạc Thành và các sở, ngành dự buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo phường Hạc Thành cùng các nhà tài trợ giải tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo phường Hạc Thành và các địa phương có đội bóng tham dự; đại diện các đơn vị tài trợ cùng huấn luyện viên, vận động viên các đội U8 và U10 trong tỉnh.

Giải do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa và UBND phường Hạc Thành tổ chức.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, công tác tổ chức có nhiều điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Điều lệ giải được xây dựng theo hướng đổi mới, tạo thuận lợi cho các địa phương tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn và quy mô giải đấu.

Các đội bóng tham dự giải.

Ở lần tổ chức thứ V, giải thu hút 10 đội bóng ở lứa tuổi U8 và 20 đội lứa tuổi U10, đến từ các địa phương trong tỉnh.

Ở lứa tuổi U8, các đội bóng được chia thành 3 bảng, trong đó bảng A, B có 3 đội, bảng C có 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất mỗi bảng và đội nhì bảng C vào vòng bán kết. Ở lứa tuổi U10, các đội bóng chia làm 6 bảng, trong đó các bảng A, B, C, D có 3 đội và 2 bảng E, F có 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt, lấy 6 đội xếp nhất ở mỗi bảng và đội nhì các bảng E, F vào vòng tứ kết.

Toàn bộ các trận đấu áp dụng Luật Bóng đá 5 người của FIFA.

Giải đấu không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho học sinh trong dịp hè, mà còn tạo cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, cọ xát, nâng cao kỹ năng thi đấu. Đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao học đường, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc phục vụ công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự khẳng định: Qua 5 lần tổ chức, Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã trở thành sân chơi bổ ích, được các em thiếu nhi mong đợi mỗi dịp hè. Giải đấu luôn nhận được sự đồng hành, quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, nhà trường, doanh nghiệp, phụ huynh và đông đảo người hâm mộ, góp phần thúc đẩy phong trào bóng đá học đường và phát hiện nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Thanh Hóa.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao, mùa giải lần thứ V được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên ngày hội bóng đá sôi động của nhi đồng xứ Thanh, góp phần phát triển phong trào bóng đá học đường và phát hiện thêm nhiều tài năng cho bóng đá Thanh Hóa cũng như bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Ông Lê Xuân Tùng, Trưởng phòng Marketing Công ty Xi măng Long Sơn (Nhà tài trợ Kim cương của giải) phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, đại diện các cầu thủ và tổ trọng tài đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu, điều hành giải với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, công tâm, khách quan; chấp hành nghiêm điều lệ và luật thi đấu, góp phần vào thành công chung của giải.

Ban Tổ chức tặng hoa và cúp lưu niệm ghi nhận sự đồng hành quý báu của các đơn vị tài trợ.

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã tặng hoa và cúp lưu niệm ghi nhận sự đồng hành của các đơn vị tài trợ; trao cờ lưu niệm cho các đội bóng, tiếp thêm khí thế cho các đội bước vào tranh tài với quyết tâm cao, phát huy tinh thần fair-play, đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, góp phần làm nên một mùa giải thành công và giàu ý nghĩa.

Đại diện cầu thủ tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao thượng, đoàn kết, trung thực.

Giải đấu không chỉ tạo ra phong trào tập luyện bóng đá, nâng cao thể lực, thể chất cho các em thiếu nhi mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng đá Thanh Hóa và đội tuyển quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên lứa tuổi U10. Giải diễn ra từ ngày 4 đến 9/7 tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V ghi nhận sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị tài trợ. Nhà tài trợ Kim cương: Công ty Xi măng Long Sơn. Nhà tài trợ vàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn TH; Tập đoàn Hoàng Nông TP Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn. Đồng tài trợ: Công ty Điện lực Thanh Hóa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lam Sơn; Công ty TNHH MTV Petrolimex Thanh Hoá; VNPT Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; Tập đoàn Sun Group; TH Sport; AK Pro.

Anh Tuân