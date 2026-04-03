Khai hội Kỳ phúc Đình Phú Khê

Sáng 3/4, xã Hoằng Phú đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Kỳ phúc Đình Phú Khê.

Nghi thức tế cung đình tại đình làng Phú Khê.

Đình Phú Khê thuộc làng Phú Khê, xã Hoằng Phú thờ hai vị Thành Hoàng làng là Cao Minh Hiển Hựu (Chu Minh) và Hùng Vỹ Tiêu Giang (Chu Tuấn) - những bậc tiền nhân có công với dân, với nước, đã hóa thân vào mạch nguồn tâm linh, trở thành điểm tựa tinh thần bền vững cho bao thế hệ người dân làng Phú Khê, được Nhân dân tôn thờ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Cổng Đình Phú Khê.

Đình Phú Khê được thiết kế theo kiểu chữ Nhị, gồm 2 tòa Đại bái và Hậu cung. Đến nay, đình vẫn giữ được kiểu kiến trúc, nghệ thuật và vật liệu truyền thống với những mảng chạm khắc độc đáo.

Trong Đình còn lưu giữ nhiều di vật quý có niên đại trải dài vài thế kỷ như: Kiệu bát cống, kiệu long đình, hoành phi câu đối và đặc biệt là 2 long ngai cao 1,2m biểu tượng quyền lực của hai vị Thần được thờ trong hậu cung và nhiều sắc phong...

Năm 1993, Đình Phú Khê được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Phú Lê Anh Tuấn đánh trống khai hội.

Hằng năm, vào ngày 16/2 âm lịch, tại Đình Phú Khê, Nhân dân trong xã lại long trọng tổ chức lễ hội kỳ phúc đầu xuân và cúng tế Thành Hoàng làng. Đây được xem là một lễ hội lớn trên địa bàn.

Lễ hội kỳ phúc Đình Phú Khê năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú. Phần lễ diễn ra trang nghiêm bằng lễ tế nam giao cung đình, lễ tế nữ quan, lễ rướccỗ của các thôn trong làng. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các thôn trong làng lần lượt chuẩn bị mâm lễ, rước cỗ lên đình để dâng cúng các vị thần linh.

Phần hội sẽ tổ chức các trò chơi dân gian, thể dục, thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc truyền thống của vùng đất, con người Phú Khê.

Các đại biểu dâng hương tại Đình Phú Khê.

Lễ hội Đình Phú Khê không chỉ sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng con người tới chân - thiện - mỹ.

Việt Hương