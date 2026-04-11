Khai hội đền Rồng – đền Nước năm 2026

Tối 10/4, tại xã Hà Long, lễ hội đền Rồng – đền Nước năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa sinh hoạt văn hóa tâm linh mà còn góp phần giới thiệu giá trị lịch sử, cảnh quan đặc sắc của địa phương.

Cụm di tích đền Rồng – đền Nước không chỉ nổi bật với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, mà còn gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu linh thiêng

Nằm ở cửa ngõ phía Bắc xứ Thanh, đền Rồng là nơi thờ Mẫu Thượng Ngàn – còn gọi là Lâm Cung Thánh Mẫu, vị thần cai quản miền rừng núi, gắn bó với cỏ cây, muông thú và đời sống con người. Trong khi đó, đền Nước thờ Mẫu Thoải – vị thần cai quản vùng sông nước. Hai vị Thánh Mẫu được Nhân dân tôn kính như những đấng bảo hộ, che chở cho cuộc sống bình an, mùa màng tươi tốt.

Với địa thế “tựa sơn, hướng thủy”, phía trước là dòng suối Khe Năn trong mát quanh năm, phía sau là dãy núi Tam Điệp hùng vĩ, quần thể di tích không chỉ mang vẻ đẹp sơn thủy hữu tình mà còn là điểm đến tâm linh hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Trong đêm khai hội, các nghi thức truyền thống như đánh trống khai hội, dâng hương, tế lễ được tổ chức trang trọng, xen kẽ với chương trình văn nghệ đặc sắc, tái hiện đời sống văn hóa dân gian, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hà Long phát biểu khai mạc

Theo kế hoạch, lễ hội năm nay diễn ra trong 7 ngày, từ 8 đến 14/4/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú. Nổi bật là nghi thức rước kiệu từ đền Rồng lên đền Nước và nghi lễ lấy nước đầu nguồn dâng Thánh Mẫu, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Ông Mai Nhữ Thắng - Bí Thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh trống khai hội

Nghi thức tế lễ truyền thống

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc do người dân xã Hà Long biểu diễn tại lễ hội

Thông qua lễ hội, các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tiếp tục được tôn vinh; góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh.

Phương Anh