Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng thích ứng, chủ động đổi mới phương thức làm việc, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả bước đầu đạt được vẫn còn đó những khó khăn, thách thức cần sớm được khắc phục, để chính quyền địa phương 2 cấp đem lại hiệu quả như kỳ vọng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Xã miền núi Cẩm Vân được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Vân và Cẩm Yên. Đây là địa phương bị chia cắt bởi đồi núi, giao thông nhiều nơi đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào mùa mưa bão. Sau sáp nhập, khoảng cách giữa đảng ủy và UBND xã cách nhau 16km nên việc giao ban, họp hành hay triển khai công việc mất nhiều thời gian. UBND xã và công an xã cũng bố trí ở 2 điểm cách xa nhau, người dân khi cần giải quyết thủ tục hành chính phải đi lại khá xa. Áp lực về cơ sở vật chất cũng khiến địa phương gặp nhiều cái khó khi bố trí nơi làm việc cho cán bộ, công chức.

Để khắc phục tình trạng này, đảng ủy xã đã cho cải tạo, nâng cấp dãy phòng học cũ để bố trí phòng làm việc. UBND xã cũng phải tận dụng thêm các phòng “cánh gà” của hội trường để có đủ nơi làm việc cho cán bộ, công chức. Trụ sở UBND xã không đáp ứng đủ phòng làm việc nên xã đã sắp xếp nơi làm việc của 3 đồng chí trong HĐND xã sang bên trụ sở đảng ủy xã. Cẩm Vân có gần 30 cán bộ, công chức đi làm xa nhà, khoảng cách xa nhất tới gần 20km, do đó xã đã phải tận dụng, sửa sang lại các phòng kho cũ để làm bếp ăn và nơi nghỉ ngơi tạm thời cho những người ở lại qua trưa. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Vân chật hẹp cũng đang được lợp thêm mái tôn phía trước và bố trí thêm ghế để công dân ngồi chờ khi giải quyết thủ tục hành chính. “Với sự linh hoạt, chủ động khắc phục khó khăn, sau hơn 1 tháng đi vào vận hành, mọi công việc ở xã Cẩm Vân cơ bản thông suốt, hiệu quả”, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vân Bùi Thanh Minh cho biết.

Xã Hoằng Sơn được thành lập trên cơ sở 4 xã: Hoằng Trinh, Hoằng Xuyên, Hoằng Cát và Hoằng Sơn của huyện Hoằng Hóa trước đây với gần 80 cán bộ, công chức. Sau sáp nhập, khu công sở Đảng ủy xã Hoằng Sơn cơ bản đáp ứng được nhu cầu làm việc, nhưng công sở UBND xã thì chật hẹp. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được tận dụng từ bộ phận “một cửa” xã Hoằng Xuyên (cũ), diện tích chỉ có 35m2 cũng không bảo đảm để giải quyết thủ tục hành chính khi số dân của xã tăng lên hơn 27.500 người.

Chủ tịch UBND xã Hoằng Sơn, Lê Trọng Trường cho biết: “Sau khi ổn định bộ máy, chúng tôi động viên cán bộ, công chức tạm thời khắc phục một số khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Xã cũng đã có kế hoạch và sẽ sớm xây dựng phòng họp trực tuyến để thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành từ tỉnh xuống xã. Đồng thời, xây dựng mới phòng tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để phục vụ Nhân dân được tốt hơn”.

Để nắm bắt tình hình hoạt động các phường, xã, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 166 phường, xã. Qua đánh giá cho thấy, 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ việc vận hành bộ máy mới; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt; nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ. Sự ổn định trong vận hành bộ máy và không có gián đoạn nào lớn là dấu hiệu tích cực trong thực hiện của mỗi địa phương.

Tuy nhiên, qua chia sẻ của các địa phương và qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, nhiều khó khăn cũng được nhận diện như: Cách tiếp cận công việc của một số cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức ở cấp xã cũ còn bỡ ngỡ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức không đồng đều, năng lực một bộ phận cán bộ, công chức chưa thể đáp ứng được yêu cầu khi phải đảm nhận thêm các nhiệm vụ phức tạp trước đây thuộc cấp huyện. Công sở của đảng ủy, UBND nhiều nơi phải sửa lại một số hạng mục, chưa có nhà công vụ để phục vụ việc sinh hoạt cho cán bộ, công chức có nhu cầu ở lại. Hạ tầng công nghệ cũng là điểm nghẽn khi nhiều nơi chưa đồng bộ; nhiều cán bộ, công chức chưa thực sự thành thạo việc thực hiện công việc trên môi trường mạng. Việc sử dụng cùng lúc 3, 4 công sở hiện nay của 1 xã, phường là để tránh lãng phí cơ sở vật chất vốn có và đáp ứng được số lượng cán bộ, công chức tăng lên sau sáp nhập, nhưng việc họp hành hay triển khai công việc không được thuận lợi.

Để sớm khắc phục tình trạng này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã giao UBND tỉnh tổng hợp nhu cầu nhà công vụ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phương án đầu tư, bố trí xây dựng, nhất là đối với các xã miền núi cần phải được triển khai sớm; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ cập nhật, thống kê, xây dựng phương án điều động cán bộ đến làm việc tại các xã còn thiếu cán bộ, theo nguyên tắc “điều từ nơi thừa về nơi thiếu”, bảo đảm đúng người, đúng việc, phát huy năng lực và tạo hiệu quả thực chất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định tăng cường, biệt phái công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ngành đến công tác tại các xã miền núi để hỗ trợ các địa phương này thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã có nhiều chuyến công tác để nắm bắt việc vận hành chính quyền 2 cấp tại các địa phương. Điều này cho thấy sự vào cuộc rất trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm mô hình mới được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Bài và ảnh: Thu Vui