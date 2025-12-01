Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Chiều 01/12, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030;

Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; dự thảo Báo cáo, Thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và việc khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2024 đối với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đỗ Thị Toán phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đinh Thị Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cũng như các ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, toàn diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Đảng ủy bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại hội nghị, sớm hoàn thiện dự thảo các văn bản để trình Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh để ban hành theo quy định. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chương trình kiểm tra, giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh...

