Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong: Xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn đẹp, an toàn, văn minh, thân thiện

Sáng 03/12, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và làm việc với lãnh đạo chủ chốt phường Sầm Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra thực địa Quảng trường biển.

Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt phường Sầm Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa Quảng trường biển; bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt; cửa cống xả thải khu vực bãi biển; kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi.

Quang cảnh hội nghị.

Làm việc với cán bộ chủ chốt phường Sầm Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sầm Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết lĩnh vực. Tính chung 11 tháng năm 2025, phường đón gần 8,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 16.928 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu du lịch tiêu dùng ước đạt hơn 23.372 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.096,7 tỷ đồng...

Đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sầm Sơn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Trên địa bàn phường đang đầu tư nhiều dự án với tổng mức đầu tư lớn, khoảng 4.700 tỷ đồng (dù đã rà soát cắt giảm hơn 1.200 tỷ đồng), trong khi địa phương không còn hưởng cơ chế đặc thù từ ngày 01/7/2025 nên rất khó khăn trong thu xếp nguồn vốn. Hệ thống hạ tầng hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế khi số lượng xe điện 4 bánh phục vụ du lịch so với hạ tầng chưa phù hợp...

Các thành viên đoàn công tác tham gia phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của địa phương, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của phường Sầm Sơn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc tác động đến sự phát triển của địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên phường Sầm Sơn tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất, thay đổi nhận thức, tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn của địa phương; biến tiềm năng, lợi thế về nguồn nhân lực, vị trí địa lý... để tạo đà cho sự phát triển với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần rà soát lại các dự án đang triển khai trên địa bàn, để từ đó lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải.

Trong xúc tiến, quảng bá du lịch cần tư duy, đổi mới phương thức, công cụ, nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số, các kênh thông tin có uy tín trong nước, quốc tế và các mạng xã hội, lưu ý nhắm trực tiếp đến từng phân khúc, đối tượng khách hàng cụ thể; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao... để thu hút khách du lịch đến với Sầm Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý địa phương quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng trong văn hóa giao tiếp, ứng xử, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn đẹp, an toàn, văn minh và thân thiện trong lòng du khách.

Cùng với đó, tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thông minh, đồng bộ, hiện đại đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của du khách; giải quyết triệt để các vấn đề về ô nhiễm môi trường; hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Quản lý tốt trật tự và cảnh quan đô thị, tạo cho du khách cảm giác an toàn, thoải mái nhất khi đến với Sầm Sơn.

Quốc Hương