Chung kết cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Thiệu Hóa

Ngày 30/11, Đảng ủy xã Thiệu Hóa tổ chức chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự cuộc thi.

Thực hiện Kế hoạch số 03 ngày 27/10/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã ban hành Kế hoạch số 16 - KH/ĐU, ngày 10/11/2025 về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.

Thí sinh thực hiện phần thi.

Đồng thời thành lập Ban tổ chức cuộc thi và triển khai sâu rộng đến các cấp ủy đảng, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức vòng thi sơ khảo và lựa chọn được 15 báo cáo viên xuất sắc đại diện cho 15 tổ chức đảng tham dự cuộc thi chung kết.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Ngô Hồng Nhật, chi bộ Trường Mầm non Thiệu Long.

Theo đánh giá của ban tổ chức, phần lớn báo cáo viên đã làm chủ được nội dung thuyết trình, thoát ly đề cương; cách đặt vấn đề ngắn gọn, truyền cảm và lôi cuốn người nghe, đáp ứng được yêu cầu cuộc thi đặt ra.

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì cho các thí sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho thí sinh Ngô Hồng Nhật, Chi bộ Trường Mầm non Thiệu Long và trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 9 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Trung Hiếu