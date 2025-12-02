Sơn Thủy phòng ngừa “tham nhũng vặt”

Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa có tính cấp bách vừa thường xuyên, lâu dài, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trước mắt là tập trung phòng ngừa các hành vi “tham nhũng vặt” trong quá trình giải quyết công việc, cung cấp dịch vụ công.

Lãnh đạo xã Sơn Thủy kiểm tra tình hình sản xuất của người dân.

Là xã biên giới, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nên xã Sơn Thủy được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đây là điều kiện thuận lợi để các cấp ủy, chính quyền xã chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, song nguy cơ phát sinh các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách là rất cao.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy Lê Đình Xuân, cho biết: "Dù giá trị vật chất từ các hành vi “tham nhũng vặt” thường không lớn, nhưng gây bức xúc rất lớn cho người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi đi vào hoạt động, cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói chung và các hành vi “tham nhũng vặt” nói riêng. Trước hết là chú trọng công tác phòng ngừa, thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan. Đồng thời đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao".

Cụ thể, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, xây dựng văn hóa liêm chính, ngăn chặn suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ban hành, thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định...

Trên cơ sở đó, các cơ quan trong hệ thống chính trị xã đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế về quản lý tài chính, tài sản... Tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã, danh mục thủ tục hành chính, phí, lệ phí, số máy đường dây “nóng” được niêm yết công khai tại vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận để người dân được biết, giám sát. Dù mới đi vào hoạt động, khối lượng công việc rất lớn, song cán bộ, công chức của trung tâm đã nỗ lực, tập trung giải quyết thủ tục đúng hạn và trước hạn cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy Lê Đình Xuân, cho biết thêm: "Nhằm đảm bảo tính chính xác, công tâm, khách quan, minh bạch trong công tác bình xét hộ nghèo, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn cho tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, đề cao vai trò của cấp ủy, chi bộ và sự vào cuộc giám sát của Nhân dân".

Bên cạnh vai trò của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thường trực và các ban HĐND xã Sơn Thủy đã tổ chức đa dạng các hình thức giám sát công tác quản lý Nhà nước ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri theo định kỳ. Thông qua đó, không chỉ kịp thời nắm bắt thực tiễn đời sống, mà còn là kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri và Nhân dân về những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý Nhà nước để kịp thời kiến nghị thay đổi, khắc phục.

Cùng với tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy xã Sơn Thủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại các bản. Đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, nhất là các bản đặc biệt khó khăn, bản biên giới, nắm bắt tình hình đời sống, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành vụ việc nổi cộm, phức tạp. Thông qua đó, không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Bài và ảnh: Đồng Thành