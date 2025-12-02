Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thăm doanh nghiệp và gặp gỡ người Thanh Hóa sinh sống, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn

Chiều tối 01/12, Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm doanh nghiệp và gặp gỡ bà con Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng người Thanh Hóa sinh sống, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và các thành viên trong đoàn thăm doanh nghiệp người Thanh Hóa hoạt động kinh doanh tại thủ đô Viêng Chăn.

Cùng đi có đồng chí Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn là lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo các xã: Lưu Vệ, Tam Lư, Mường Lát.

Đến thăm Công ty NNC do ông Hoàng Văn Quân, quê xã Thọ Phú, với 17 năm hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiếp thị và phân phối thuốc (tân dược và đông dược), thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm. Hiện hệ thống phân phối rộng khắp trên địa bàn nước CHDCND Lào, với 1 trung tâm kinh doanh, 6 chi nhánh 5 Nhà phân phối với trên 1.200 khách hàng, tạo việc làm cho 180 lao động là người Thanh Hóa và người Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Câu lạc bộ doanh nghiệp Nongbone.

Sau khi thăm hoạt động của Công ty NNC, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với Câu Lạc bộ doanh nhân Nongbone là những doanh nhân người Thanh Hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực tập hợp lại nhằm hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Cùng với đó, những hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người Thanh Hóa trên đất Viêng Chăn và hướng những hoạt động về quê hương Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng quà cho Câu lạc bộ doanh nghiệp Nongbone.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chúc mừng những kết quả của các doanh nghiệp người Thanh Hóa đã nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo niềm tin và vị thế, thương hiệu trên đất nước Lào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cùng sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nhất là thông tin về việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Câu lạc bộ doanh nghiệp Nongbone tặng quà Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng.

Đồng chí mong rằng những doanh nhân người Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ, bản lĩnh để tiếp tục đưa doanh nghiệp của mình có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Cùng với đó tuân thủ pháp luật của nước bạn Lào, đề cao trách nhiệm xã hội, đổi mới công nghệ, cùng nhau liên kết, hợp tác để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, tiếp tục là cầu nối hướng về quê hương, cùng với các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa liên doanh, liên kết đưa các sản phẩm của Thanh Hóa phát triển trên đất nước Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và các thành viên trong đoàn gặp gỡ người Thanh Hóa sinh sống, làm việc tại Viêng Chăn.

Đến gặp gỡ Hội đồng hương Thanh Hóa tại Viêng Chăn, được thành lập ngày 04/4/2021. Ban đầu chỉ với 10 thành viên, qua quá trình hoạt động hiện nay đã có gần 200 thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cảm ơn trước những tình cảm mà Hội đồng hương người Thanh Hóa đã dành cho Đoàn. Đồng thời thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua và việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng mong rằng cộng đồng người Thanh Hoá tại tỉnh Viêng Chăn luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hòa nhập vào đời sống xã hội nước sở tại, tích cực tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của nước bạn Lào; đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng tặng quà Hội đồng hương Thanh Hóa tại Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, lao động, công tác tại Thủ đô Viêng Chăn là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm củng cố và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, động viên, khuyến khích mỗi người con xứ Thanh dù ở nơi đâu vẫn hướng về quê hương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng tỉnh ngày càng phát triển với mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước.

Minh Hiếu