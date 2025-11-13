Kết nối trái tim - chia sẻ yêu thương

Với phương châm “kết nối trái tim - chia sẻ yêu thương”, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ý nghĩa, động viên, sẻ chia với những mảnh đời khó khăn trong cộng đồng. CLB đã trở thành sợi dây kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tấm lòng từ thiện tới cộng đồng.

Các thành viên CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh chuẩn bị hàng cứu trợ Nhân dân vùng lũ.

Khoảng 4 năm nay, CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh đã trở thành “địa chỉ” quen thuộc với cộng đồng những người hiến máu tình nguyện và đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện. Với tinh thần sẵn sàng “gọi là có mặt”, các thành viên của CLB luôn kịp thời hỗ trợ khi có người bệnh cần máu để điều trị hoặc cấp cứu. Đã không ít lần, giữa đêm khuya hay trong những ngày mưa bão, họ vẫn nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, hiến máu, truyền tiểu cầu để giành lại sự sống cho người bệnh.

Anh Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1985, ở phường Hàm Rồng) một trong những thành viên tích cực của CLB, chia sẻ: “Hiến máu không chỉ cứu người, mà còn giúp lan tỏa sâu sắc ý nghĩa của sự sống. Chứng kiến những người có hoàn khó khăn, vừa đấu tranh với bệnh tật lại vất vả tìm máu điều trị bệnh nên vợ chồng tôi tự nhủ, luôn sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Mỗi lần nhận được tin có bệnh nhân cần máu gấp, vợ chồng tôi đều sẵn sàng lên đường, bất kể ngày đêm, mưa gió”.

Chính sự nhiệt huyết của các thành viên cùng tinh thần nhân ái và tính chuyên nghiệp trong hoạt động đã khiến CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh trở thành lực lượng nòng cốt, đáng tin cậy trong phong trào hiến máu của tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ tham gia hiến máu, các thành viên CLB còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền trong các sự kiện hiến máu của tỉnh như: Hành trình Đỏ, Lễ hội Xuân Hồng, Ngày chủ nhật Đỏ... Đồng thời, CLB cũng thường xuyên kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu khi có trường hợp cần máu điều trị và cấp cứu trên các nền tảng mạng xã hội. Fanpage của CLB đã thu hút 7.600 lượt người tham gia. Từ đó, trở thành cầu nối tin cậy giữa người hiến máu và bệnh nhân cần máu. Trung bình mỗi năm, CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh vận động, hiến tặng gần 2.000 đơn vị máu cho các bệnh viện.

Cùng với tham gia các hoạt động hiến máu từ thiện, CLB còn tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội. Cụ thể, vận chuyển miễn phí người mất từ viện về nhà; người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; vận chuyển hài cốt liệt sĩ; thăm tặng quà trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người gặp rủi ro, thiên tai. Như đợt lũ lụt vừa qua, CLB đã phối hợp với các CLB thiện nguyện trong và ngoài tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ sửa máy móc, điện lạnh cho Nhân dân vùng lũ và chịu ảnh hưởng của mưa lũ ở các xã trong tỉnh: Nông Cống; Tượng Lĩnh, Hậu Lộc, Hà Trung, Kim Tân, Yên Định, Quảng Ngọc... và các tỉnh khác.

CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh được thành lập tháng 11/2021. Sau khi thành lập thời gian ngắn, CLB đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện và hoạt động trợ giúp nhân đạo của tỉnh. Nơi quy tụ hàng trăm thành viên nhiệt huyết đến từ nhiều địa phương, ngành nghề khác nhau. Tất cả cùng chung một tấm lòng hướng thiện và tinh thần “sống vì mọi người”.

Gặp các thành viên CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh khi họ đang chuẩn bị hàng cứu trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở tỉnh Điện Biên. Trong căn nhà nhỏ chật kín hàng hóa huy động được, người phân loại đồ, người kiểm tra danh sách nhu yếu phẩm. Vừa xếp đồ, vừa trò chuyện, anh Nguyễn Sỹ Đức, Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh, cho biết: Trước khi chính thức thành lập, CLB hoạt động tự phát, là một nhóm tập hợp các thành viên có lòng hảo tâm, thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu, hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều lần tham gia hiến máu, các thành viên CLB đã biết đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Với mong muốn lan tỏa các hoạt động nhân đạo, CLB chính thức thành lập và là CLB thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. CLB chuyển sang hoạt động chuyên nghiệp hơn khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Mọi hoạt động huy động nguồn lực và trao quà đều dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và được công khai, minh bạch.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chia sẻ: CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh là một trong những CLB năng động, giàu tinh thần nhân ái. Hoạt động của họ không chỉ góp phần quan trọng vào kết quả công tác hiến máu tình nguyện và phong trào nhân đạo của tỉnh, mà họ còn là những “hạt nhân” lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Điều đáng quý ở CLB Hiến máu nhân đạo Giọt hồng xứ Thanh chính là tinh thần tự nguyện, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng - những yếu tố quan trọng giúp CLB hoạt động hiệu quả, trở thành điểm tựa nhân ái trong lòng nhiều người dân xứ Thanh.

Bài và ảnh: Thùy Linh