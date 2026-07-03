Kết nối giao thông liên vùng tạo động lực tăng trưởng mới

Với Thanh Hóa, việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ giải quyết bài toán đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở rộng không gian phát triển, kết nối các trung tâm kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng.

Tuyến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa dài 24km vừa hoàn thành, tạo điều kiện liên kết phát triển kinh tế biển.

Là một trong số ít địa phương sở hữu đầy đủ 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không, Thanh Hóa có lợi thế để hình thành mạng lưới kết nối liên vùng và liên quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế.

Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế nhưng tỉnh đã ưu tiên phát triển các công trình có tính kết nối cao, tạo sức lan tỏa lớn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư theo hướng đồng bộ, tập trung vào các tuyến trục kết nối các vùng kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị và cửa khẩu, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng vận tải hàng hóa đạt bình quân khoảng 12% mỗi năm và vận tải hành khách đạt khoảng 18% mỗi năm.

Đặc biệt, mạng lưới đường bộ đã có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình hiện đại như Quốc lộ 1 được nâng cấp, Quốc lộ 217, tuyến đường từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đến Khu Kinh tế Nghi Sơn, Đại lộ Nam sông Mã, đường vành đai phía Tây, cầu Nguyệt Viên, cầu Bút Sơn... được xây dựng, nâng cấp. Đến nay, mạng lưới quốc lộ và đường tỉnh có tổng chiều dài trên 2.600km với mật độ cao hơn mức trung bình của cả nước.

Không chỉ phát triển từng tuyến riêng lẻ, Thanh Hóa đang từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối giữa các trục dọc và trục ngang, giữa khu vực đồng bằng, ven biển với miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phân bổ nguồn lực phát triển.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, tỉnh tập trung hoàn thành các đoạn tuyến kết nối trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch... Một trong những điểm nhấn quan trọng là quy hoạch phát triển trung tâm logistics cấp vùng tại Nghi Sơn gắn với cảng cạn ICD và ga đường sắt, đồng thời xây dựng các trung tâm logistics tại Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. Đây sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa đặt mục tiêu cơ bản hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy hoạch 6 làn xe, nghiên cứu cao tốc Bắc - Nam phía Tây, xây dựng tuyến đường kết nối với Cảng Hàng không Thọ Xuân và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Đối với hàng không, Cảng Hàng không Thọ Xuân được định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế với công suất khoảng 5 triệu lượt hành khách vào năm 2030 và tiếp tục mở rộng lên khoảng 17 triệu hành khách cùng 100 nghìn tấn hàng hóa trong giai đoạn sau, đủ điều kiện trở thành sân bay dự bị của Nội Bài. Những định hướng này không chỉ tạo ra mạng lưới giao thông đa phương thức hiện đại mà còn mở rộng không gian phát triển về phía biển, phía Tây và kết nối chặt chẽ với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ, đồng bằng sông Hồng cũng như hành lang kinh tế Việt Nam - Lào.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Thanh Hóa vẫn cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực đầu tư, nâng cao tính đồng bộ của hạ tầng, phát triển mạnh dịch vụ logistics và hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực dẫn dắt thị trường vận tải. Bởi thực tế hiện nay, hệ thống giao thông vẫn còn thiếu đồng bộ, tính kết nối chưa cao, làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả khai thác vận tải.

Phát triển giao thông vì vậy không chỉ là đầu tư cho hạ tầng mà còn là đầu tư cho tương lai. Khi các tuyến đường chiến lược được hoàn thiện, cảng biển được mở rộng, sân bay được nâng cấp và mạng lưới logistics đồng bộ, Thanh Hóa sẽ có điều kiện thuận lợi để kết nối sâu rộng với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế, khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, khu du lịch và khu vực miền núi.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh