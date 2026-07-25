Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động

Sáng 25/7, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm “Kết nối Doanh nghiệp - Nhà trường năm 2026”, nhằm trao đổi nhu cầu đào tạo, sử dụng nguồn lao động, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các cơ sở giáo dục đào tạo, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng nhấn mạnh: Kết nối doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nhằm mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp tham gia đặt hàng đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng lao động; phối hợp nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ học bổng, trang thiết bị và từng bước hình thành mô hình phối hợp “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.

Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là cơ hội để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát huy tốt hơn vai trò cầu nối, góp phần tạo dựng một hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tham gia tọa đàm, các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo đã trao đổi, chia sẻ về nhu cầu đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực; cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo thông qua xây dựng chương trình, đặt hàng nghiên cứu.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất định hướng hợp tác, tập trung vào việc cùng dự báo nhu cầu nhân lực và phối hợp xây dựng chương trình đào tạo; xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo, đào tạo theo địa chỉ sử dụng và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ người lao động của doanh nghiệp.

PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tham luận.

Trước mắt, hai bên có thể lựa chọn một số ngành, lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên như công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin, tự động hóa, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để xây dựng mô hình thí điểm.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu chung về nhu cầu nhân lực, nhu cầu thực tập, tuyển dụng, đào tạo lại và nhu cầu nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo hợp tác, bố trí đầu mối tiếp nhận nhu cầu của doanh nghiệp; chủ động điều chỉnh chương trình, phương thức đào tạo; các lĩnh vực nghiên cứu có thể hợp tác; đồng thời coi mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động và khả năng thích ứng nghề nghiệp của người học là những thước đo quan trọng của chất lượng đào tạo.

Các doanh nghiệp, doanh nhân dự buổi tọa đàm.

Tọa đàm không chỉ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp - nhà trường, mà còn mở ra những góc nhìn mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Hồng Ngọc