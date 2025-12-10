Keo giống “sốt giá”, làng ươm cây khấp khởi gối vụ

Những ngày cuối năm, tại xã Thăng Bình (Thanh Hóa), không khí lao động trên các cánh đồng ươm cây giống trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Giá keo giống liên tục tăng, trong khi nguồn cung khan hiếm, đang mang lại niềm phấn khởi rõ rệt cho hàng trăm hộ dân nơi đây.

Bà con thôn Ân Phú vận chuyển cây giống cho thương lái.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, các vườn ươm phủ kín màu xanh non, lấp lánh dưới những tấm nilon che nắng, che mưa, báo hiệu một vụ sản xuất mới đầy hy vọng.

Có mặt tại khu vực ươm cây giống thôn Ân Phú, hàng chục lao động đang miệt mài làm việc, người trộn đất, người đóng bầu, người tra hạt, tưới nước, che phủ nilon... Mỗi khâu một nhịp điệu riêng nhưng đều chung mục tiêu tạo ra những cây keo giống khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn xuất bán.

Giữa không gian thơm mùi đất mới, không ít người chia sẻ rằng đã lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được mùa - được giá rõ rệt như năm nay.

Những bầu giống keo đang phát triển tốt nhờ thời tiết thuận lợi.

Gắn bó với nghề ươm cây giống từ năm 2014, ông Lê Văn Hải (sinh năm 1968, thôn Ân Phú) cho biết, giá keo giống đang ở mức cao hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây.

Theo ông, mọi năm vào thời điểm này, các tỉnh phía Nam hay một số địa phương khu vực Đông Nam bộ đã có sẵn nguồn cây giống dồi dào cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, năm nay, ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ kéo dài khiến nhiều vùng sản xuất bị thiệt hại nặng, rơi vào tình trạng “cháy giống”, làm cho nguồn cung khan hiếm, giá vì thế tăng mạnh.

Bà con hối hả “gối vụ” mới.

Hiện gia đình ông Hải đang quản lý khoảng 1,2ha diện tích vườn ươm, mỗi năm sản xuất khoảng 45 triệu cây keo giống, cung cấp cho các dự án trồng rừng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đây, giá bán dao động từ 500 đến 800 đồng/cây, mang lại doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm. Sau khi trừ chi phí về đất, hạt giống, nhân công, thuốc bảo vệ thực vật và khấu hao vật tư, lợi nhuận còn lại khoảng 800 triệu đồng.

Năm nay, giá bán tăng lên mức từ 1.000 đến 1.500 đồng/cây, ông Hải dự tính mức lãi có thể chạm ngưỡng 1 tỷ đồng nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Theo ông Hải, chất lượng cây giống quyết định phần lớn giá bán và uy tín của cơ sở ươm trồng. Keo giống lấy cành, đặc biệt là nguồn từ các tỉnh thành phía Nam được nhiều đơn vị trồng rừng ưa chuộng hơn vì có nhiều ưu điểm: sinh trưởng nhanh, thân thẳng, năng suất cao và rút ngắn chu kỳ khai thác.

Nếu keo gieo hạt cần khoảng 5 năm mới có thể thu hoạch, thì keo cành chỉ mất khoảng 3 năm. Chính vì thế, dù giá cao hơn, loại giống này vẫn luôn trong tình trạng “cung không đủ cầu”.

Thương lái đến vườn ươm chốt giá.

Không chỉ các hộ làm lâu năm, nhiều gia đình mới tham gia nghề cũng đang cảm nhận rõ sự khởi sắc. Gia đình chị Lê Thị Thoan (sinh năm 1983) hiện đang thuê 7 lao động địa phương làm việc thường xuyên tại vườn ươm.

Chị Thoan chia sẻ, mấy tháng gần đây, nhờ giá keo giống tăng, đầu ra ổn định, bà con ai cũng hăng hái ra đồng từ sớm. Với nhiều lao động nông thôn, công việc này giúp họ có thêm thu nhập ổn định, không phải đi làm ăn xa.

Tuy vậy, theo chị Thoan, nghề ươm cây giống phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết. Mưa kéo dài khiến cây dễ bị thối rễ, rụng lá, buộc người trồng phải tăng chi phí thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc.

Những ngày nắng gắt, cây phát triển nhanh nhưng thân lại khó đạt độ mập cần thiết, ảnh hưởng đến chất lượng cây con. Chính vì thế, vui mừng trước giá cao, nhưng người trồng vẫn luôn thấp thỏm theo dõi từng diễn biến của thời tiết.

Theo ông Đào Thanh Khiết, chuyên viên kinh tế xã Thăng Bình, hiện toàn xã có khoảng 50 hộ làm nghề ươm cây giống, tập trung chủ yếu tại các thôn Tân Giao, Ân Phú, Tân Đại và Ngư Thôn Đại Bản, với tổng diện tích khoảng 15ha. Nghề ươm đang tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động địa phương, và đã duy trì, phát triển hơn 10 năm nay.

Giữa nhịp sống nông thôn đang từng ngày đổi thay, những luống keo non xanh mướt không chỉ mang theo hy vọng về một vụ mùa bội thu, mà còn là điểm tựa sinh kế bền vững cho nhiều gia đình. Giá keo giống tăng cao mang đến niềm vui, nhưng hơn hết, đó là động lực để người dân xã Thăng Bình tiếp tục kiên trì với nghề.

Đình Giang