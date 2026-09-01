“Kênh liên lạc số” giữ bình yên biên giới

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCHBĐBP) tỉnh Thanh Hóa triển khai chuyển đổi số với mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” tại các đồn biên phòng. Đây là “kênh liên lạc số” hiệu quả giúp Nhân dân kết nối với tuyến đầu, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi hướng dẫn cài đặt mã QR cho Nhân dân trên địa bàn.

Thanh Hóa có hơn 213km đường biên giới đất liền và hơn 100km bờ biển; có địa bàn biên giới rộng lớn, nhiều thôn, bản cách xa các đồn biên phòng hàng chục kilômét nên người dân gặp nhiều khó khăn khi đến trình báo vi phạm pháp luật. Trước thực tế đó, BCHBĐBP tỉnh đã triển khai mô hình “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh”. Việc ứng dụng mã QR này đã mở ra một “kênh liên lạc số” thông suốt, giúp người dân cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng tuyến đầu.

Tại Đồn Biên phòng Pù Nhi, những tờ áp phích tuyên truyền có tích hợp mã QR “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh” được cán bộ, chiến sĩ dán tại trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bản và những nơi đông người qua lại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể quét mã, điền thông tin, gửi hình ảnh phản ánh. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa và chuyển trực tiếp đến hòm thư của đơn vị, bảo đảm giữ kín danh tính người cung cấp thông tin. Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết: “Việc tiếp nhận thông tin trực tuyến giúp đơn vị rút ngắn thời gian xác minh, xử lý vụ việc, đồng thời tạo tâm lý yên tâm để người dân mạnh dạn tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Theo đó, từ khi đưa vào vận hành từ tháng 7/2025 đến nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tổ chức tuyên truyền về chuyển đổi công nghệ số được 96 buổi; gắn mã QR cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn được 32 điểm tại các khu, bản thuộc 2 xã biên giới Pù Nhi, Nhi Sơn và xã Mường Lý. Đồn cũng tiếp nhận được 14 tin báo tố giác tội phạm; trong đó có 5 tin tố giác tội phạm về ma túy, 7 tin tố giác về lĩnh vực lâm nghiệp, 2 tin tố giác về xuất, nhập cảnh trái phép”.

“Giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ ở số lượng nguồn tin được tiếp nhận, mà là việc đảm bảo tính ẩn danh của người tố giác tội phạm. Từ đó, hình thành ý thức trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Giờ đây, mỗi người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, mà đã trở thành “tai mắt” của lực lượng biên phòng, chủ động phát hiện, phản ánh những biểu hiện bất thường ngay tại địa bàn mình sinh sống”, Trung tá Lê Trung Đức cho biết thêm.

Anh Hơ Văn Hơ, Trưởng bản Cơm, xã Pù Nhi, chia sẻ: "Trước đây, người dân trong bản muốn báo tin phải đến tận Đồn Biên phòng Pù Nhi, nhiều người còn lo ngại ảnh hưởng đến gia đình. Nay các chiến sĩ biên phòng xuống tận bản tuyên truyền, hướng dẫn, nên chỉ cần quét mã QR ngay tại bản là có thể gửi thông tin, thuận tiện và an toàn hơn, nên bà con rất đồng tình, tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng.

Thông tin từ BCHBĐBP tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 6/2026 đến nay, các đồn biên phòng đã tổ chức gắn 2.600 mã QR; tiếp nhận 640 tin tố giác tội phạm có chất lượng; hướng dẫn hòm thư góp ý được 671 lượt.

Với việc xây dựng “kênh liên lạc số” đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng BĐBP trong quản lý, điều hành và bảo vệ chủ quyền, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tiến Đạt