Ít nhất 220 triệu người sẽ trả phí sử dụng ChatGPT vào năm 2030

Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI dự báo rằng ít nhất 220 triệu người dùng ChatGPT hàng tuần sẽ trả phí cho dịch vụ này vào năm 2030. Dự báo này phản ánh sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường AI, khi ngày càng nhiều người dùng sẵn sàng trả tiền để sử dụng các dịch vụ nâng cao, cá nhân hóa và hỗ trợ công việc.

ChatGPT đã trở thành một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: Reuters

ChatGPT đã trở thành một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ hỗ trợ nghiên cứu, viết lách, lập trình, giáo dục đến ứng dụng trong doanh nghiệp, và dự báo 220 triệu người trả phí là minh chứng cho tiềm năng thương mại hóa khổng lồ của công nghệ AI.

Trong những năm gần đây, OpenAI đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược với Microsoft, bao gồm việc tích hợp ChatGPT vào các sản phẩm như Microsoft Word, Excel và nền tảng đám mây Azure. Thỏa thuận này giúp nâng mức định giá OpenAI lên khoảng 500 tỷ USD, thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp công nghệ lớn, đồng thời củng cố vị thế của OpenAI trên thị trường AI toàn cầu.

Sự phát triển của ChatGPT không chỉ tác động tới người dùng cá nhân, mà còn mở ra thị trường doanh nghiệp trả phí, khi các công ty tìm cách tích hợp AI vào quy trình làm việc để tăng năng suất, giảm chi phí và cải thiện chất lượng dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp cũng quan tâm đến các phiên bản AI được cá nhân hóa, cung cấp khả năng phân tích dữ liệu chuyên sâu, hỗ trợ ra quyết định và tự động hóa các tác vụ phức tạp.

OpenAI đang phát triển các phiên bản nâng cao của ChatGPT với tính năng trả phí. Ảnh: Euronews

Bên cạnh đó, OpenAI đang phát triển các phiên bản nâng cao của ChatGPT với tính năng trả phí, cung cấp trải nghiệm ưu tiên, tốc độ truy cập nhanh hơn và các công cụ nâng cao dành cho người dùng chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia, nếu đạt được con số 220 triệu người dùng trả phí, doanh thu từ ChatGPT có thể trở thành một trong những nguồn thu chính của OpenAI, củng cố khả năng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển các mô hình AI thế hệ mới, và mở rộng sang các thị trường quốc tế.

Dự báo 220 triệu người trả phí vào năm 2030 không chỉ minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ChatGPT, mà còn khẳng định vai trò trung tâm của OpenAI trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo, mở ra cơ hội và thách thức lớn cho cả thị trường công nghệ và xã hội toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Reuters.