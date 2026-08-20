Israel không chấp nhận hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Nam Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng hiện diện quân sự về phía Nam Syria, đồng thời xác nhận cuộc không kích của Israel nhằm vào một căn cứ không quân Syria hồi đầu tuần là thông điệp cảnh báo đối với Ankara và Damascus.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, ngày 19/8, ông Netanyahu cho biết Israel không chấp nhận việc Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập hiện diện quân sự sâu hơn về phía Nam Syria vì cho rằng điều này tạo ra mối đe dọa đối với an ninh Israel. Theo Thủ tướng Israel, Tel Aviv đã cảnh báo về vấn đề này nhưng cảnh báo không được đáp ứng, buộc Israel phải tiến hành hành động quân sự.

Ông Netanyahu đề cập cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur, thuộc tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria, ngày 18/8. Israel cho rằng Syria đang chuẩn bị cho phép lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại căn cứ này, qua đó làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực.

Trong khi đó, Ankara bác bỏ cáo buộc của Israel. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ gọi các lập luận của Israel là “không thể chấp nhận”, cho rằng Tel Aviv đang tìm cách biện minh cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục phối hợp với chính quyền Damascus nhằm thúc đẩy ổn định và hòa bình tại Syria.

Các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện và hợp tác quân sự. Ảnh: AFP.

Phía Syria cũng lên án cuộc không kích, gọi đây là hành động gây hấn và vi phạm chủ quyền. Đáng chú ý, trong phát biểu ngày 20/8, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani cho biết Damascus đã nói rõ với Israel rằng không có kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Abu al-Duhur. Theo ông, cơ sở này đang được khôi phục để phục vụ Không quân Syria, còn các sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ tới đây trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện và hợp tác quân sự.

Căng thẳng Israel-Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria diễn ra trong bối cảnh Ankara ngày càng tăng cường hỗ trợ chính quyền mới ở Damascus, trong khi Israel duy trì các hoạt động quân sự tại Syria kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, AFP.