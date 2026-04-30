Israel chặn bắt các tàu viện trợ nhân đạo hướng tới Gaza

Phái đoàn hàng hải quốc tế mang tên Global Sumud Flotilla vừa cho biết, nhiều tàu của phái đoàn đã bị lực lượng Israel chặn bắt trên vùng biển Địa Trung Hải. Đây là chiến dịch nhân đạo quốc tế quy mô lớn, bao gồm khoảng 40 tàu và hàng trăm nhà hoạt động từ nhiều quốc gia, xuất phát từ Barcelona, Tây Ban Nha ngày 12/4 vừa qua nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel và mang hàng viện trợ trực tiếp đến dải Gaza.

Theo hệ thống định vị của Global Sumud Flotilla, vụ việc xảy ra tại khu vực giữa bán đảo Peloponnese của Hy Lạp và đảo Crete. Phái đoàn cho biết đã mất liên lạc với 11 tàu, trong khi truyền thông Israel đưa tin có ít nhất 7 tàu bị chặn lại.

Trong tuyên bố, Global Sumud Flotilla cáo buộc các tàu quân sự Israel “bao vây trái phép” đội tàu trên vùng biển quốc tế, đồng thời đe dọa bắt giữ và sử dụng bạo lực đối với các nhà hoạt động. Tổ chức này kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia.

Global Sumud Flotilla nhấn mạnh sứ mệnh của họ là phản đối lệnh phong tỏa Dải Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực này. Tổ chức cũng kêu gọi các chính phủ gây sức ép buộc Israel phải chịu trách nhiệm trước những gì họ cho là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Về phía Israel, Bộ Ngoại giao nước này cáo buộc đã tìm thấy chất ma túy trên một trong những con tàu bị chặn. Tuy nhiên, Tel Aviv không nêu rõ số lượng tàu liên quan cũng như địa điểm diễn ra vụ việc.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của phái đoàn Global Sumud Flotilla nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa Gaza bằng đường biển. Cuối năm 2025, một đoàn tàu tương tự với khoảng 50 chiếc, có sự tham gia của nhiều chính trị gia và nhà hoạt động, cũng đã được tổ chức.

Động thái chặn tàu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến hoạt động vận chuyển viện trợ bằng đường biển tới Gaza ngày càng gia tăng, làm dấy lên những tranh cãi về quyền tiếp cận nhân đạo cũng như việc thực thi luật pháp quốc tế trên biển.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Telesur